Индекс Мосбиржи в пятницу останется в диапазоне 2700-2810 пунктов - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи продолжает оставаться в диапазоне 2700-2810 пунктов, откуда он не выйдет и в пятницу, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Внешний фон с утра пятницы можно назвать нейтральным, считает главный аналитик компании Алексей Антонов: противоречиво торгуется Азия, в очень слабом плюсе американские фьючерсы, и в таком же слабом минусе нефть.

"Поэтому откроемся мы совсем рядом с закрытием четверга. Пока все говорит о том, что сильных движений не будет. Некоторый оптимизм внушают отчетности финансового сектора США. Практически все банки отчитались лучше прогнозов. Может быть, очень скоро крупные инвесторы будут трактовать это как то, что кризис не такой уж сильный, как казалось ранее, и приступят к покупкам", - отмечает эксперт "Алор Брокер".

Аналитик обращает внимание, что в пятницу первый день без дивидендов будет торговаться "Сургутнефтегаз", но сильного "гэпа" вниз, по мнению Антонова, не будет из-за мизерного размера выплат. В то же время он рекомендует брать на среднесрочную перспективу "префы" "Сургутнефтегаза" в качестве защитного инструмента. Эти акции станут главным бенефициаром ослабления рубля.

"Если внешний фон останется стабильным, то под вечер мы не увидим традиционного закрытия позиций перед выходными. Фиксировать сейчас особо нечего - нет ни большого объема маржинальных "лонгов", ни "шортов". При этом коронавирусные страхи постепенно сходят на нет. Рынок получил иммунитет к этому заболеванию и очень слабо реагирует на рост числа заболевших", - отмечает специалист "Алор Брокер".