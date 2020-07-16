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16 июля 2020 года 19:15

Sberbank CIB поднял рекомендацию для GDR Полюса до "покупать" и оценку в 1,5 раза

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) с $74 до $112 за штуку, сообщили в обзоре аналитики инвестбанка Ирина Лапшина, Алексей Киричок и Владимир Лежнев.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

Как говорится в отчете, "Полюс" (наряду с Polymetal (MOEX: POLY)) сейчас находится в топ-листе бумаг на покупку от экспертов инвестбанка.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Полюса", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $86,43 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $92 за штуку.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Полюс


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