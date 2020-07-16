Мировая рецессия краткосрочная, консенсус советует покупать активы при любых просадках - "БКС Брокер"

Мировая рецессия, вызванная пандемией COVID-19, носит краткосрочный и искусственный характер, а адекватный анализ рынков, финансовых потоков и позиционирования позволяет сделать ключевой вывод - нужно пользоваться любым шансом купить подешевевшие активы, которые будут представляться в ближайший год или даже меньше, считает начальник отдела персонального брокерского обслуживания компании "БКС Брокер" Сергей Кучин.

Текущая рецессия из-за коронавируса отличается от типичного циклического спада тем, как она влияет на экономику, но, что более важно, на ожидаемую ее траекторию. Как известно, экономики просто внезапно "встали" из-за введенных карантинных мер, которые больше всего затронули сегменты услуг. Считается, что в будущем отмена этих мер автоматически вернет экономическую активность в восходящий тренд. Самые большие практические разногласия касаются только формы восстановления, которая варьируется от "V" до "L", или "знака Nike", и времени, необходимого для возвращения экономики к докризисным уровням. Также считается, что период резкого ухудшения условий ведения бизнеса закончился, и теперь вопрос заключается в том, как и когда все вернется к нормальным уровням.

В целом большинство экспертов сходятся во мнении, что в первом полугодии 2021 года эффективные и безопасные вакцины, вероятно, станут доступны для большей части населения мира, что должно стать контраргументом для ожиданий новых масштабных карантинных мер, поскольку предполагается возвращение экономики к тому или иному допандемическому уровню.

Вероятно, ситуация в мировой экономике в целом будет только улучшаться в будущем, поскольку нормы общественного поведения изменились уже надолго, переключившись в более безопасный режим, а крупнейшие экономики с меньшей вероятностью будут вводить ограничения, так как меры поддержки вряд ли могут быть безграничными, и пандемия наиболее остро распространяется в самых бедных странах. Этот тезис особенно важен, поскольку предполагает увеличение разрыва между "первым" миром и более бедными развивающимися странами. Таким образом, логично ожидать продолжительный период отстающей динамики экономик третьего мира из-за более серьезного давления вируса.

Эти предположения выступают базой для основного консенсуса, что позволяет проводить адекватный анализ рынка, финансовых потоков и позиционирования. Ключевой вывод и посыл отражает эту мысль: рецессия краткосрочная и искусственно созданная, и нужно пользоваться любым шансом купить подешевевшие активы, которые будут представляться в ближайший год или даже меньше, поэтому консенсус рекомендует покупать на просадках, считает эксперт.

После серии повышения фундаментальных целевых цен и рекомендаций по "голубым фишкам" на российском рынке акций новая целевая цена по индексу РТС на ближайшие 12 месяцев составляет 1670 пунктов (с дивидендами). В результате потенциал роста составляет 37%, что предполагает рекомендацию "покупать" по основному российскому индексу рынка акций.

Потенциал роста на 12 месяцев в 37% следует скорректировать на стоимость акционерного капитала в 10,3%, что обеспечивает избыточную доходность в размере 27% на горизонте года. Поскольку, по методологии "БКС Брокер", для рекомендации "покупать" избыточная доходность должна составлять 10 процентных пунктов, индекс РТС должен вырасти на 14% с текущего уровня (1217 пунктов) до зоны рекомендации "держать" - 1390 пунктов (также с дивидендами).

Все будет зависеть от акций "Газпрома", "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), Сбербанка (MOEX: SBER) и "Татнефти" (MOEX: TATN), которые обеспечивают 2/3 потенциала роста. Поскольку расчет целевого уровня индекса РТС ведется исходя из взвешенного потенциала роста (bottom-up) отдельных акций, то основная часть потенциала роста обеспечивается всего четырьмя указанными акциями. Позитивный взгляд на "Газпром" (MOEX: GAZP) и потенциал роста бумаги составляет 25% от всего потенциала роста рынков.

Совокупный коэффициент P/E индекса РТС, по расчетам, составляет в 2020 году 9,4х и, как ожидается, снизится до 7,4х в следующем году. Совокупная долларовая чистая прибыль в 2021 году, по оценкам "БКС Брокер", вырастет на 27%, благодаря восстановлению прибыли нефтяных компаний. Наибольший рост ожидается у "Газпрома" и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (с низкой базы), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (почти в 3 раза), ВТБ (MOEX: VTBR) (почти в 2 раза), "Яндекса" (MOEX: YNDX) и "Татнефти", считает Кучин.

Консенсусный взгляд bottom-up на целевой уровень индекса РТС (взвешенный) составляет 1500 пунктов, что предполагает потенциал роста 24% и также рекомендацию "покупать". Средняя рекомендация "покупать" со средним баллом по методологии Bloomberg составляет 4,17 балла, где 5 баллов - соответствует уровню "покупать", а 3 балла - "держать". Консенсус оценивает совокупный 2020E P/E в 11,2х, а 2021E - в 7,2х. Средний 2020E P/E для компаний индекса РТС составляет 12,4х (медиана 10,2х) и снижается в свете ожидаемого восстановления прибыли в 2021 году до 8,4х (медиана 7,9х), заключил представитель "БКС Брокер".