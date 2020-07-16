.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Экономика Китая все еще может столкнуться с проблемами во второй половине текущего года - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 июля 2020 года 16:48
Экономика Китая все еще может столкнуться с проблемами во второй половине текущего года - Julius Baer
Поскольку темпы роста потребления в Китае по-прежнему отстают от общей динамики, а темпы восстановления замедляются, китайская экономика все еще может столкнуться с некоторыми проблемами во второй половине года, говорится в комментарии Julius Baer. Экономика Китая пережила впечатляющее V-образное восстановление во втором квартале текущего года, показав рост на 3,2% по сравнению с тем же периодом год назад. Возвращением к росту экономка прежде всего обязана производственному сектору, эффектам наверстывания, реализации отложенного спроса и государственной поддержки после спада в первом квартале из-за кризиса COVID-19, полагает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. Промышленное производство продемонстрировало впечатляющее восстановление во втором квартале, вернувшись к росту в годовом исчислении уже в апреле. В июне рост производства продолжился в соответствии с ожиданиями рынка. Тем не менее, сторона потребления оставалась довольно слабой на протяжении всего второго квартала. Восстановление розничных продаж шло гораздо более медленными темпами, поскольку потребители сохраняли осторожность. Розничные продажи не смогли вернуться на территорию роста и в июне, но показали более сильное улучшение по сравнению с предыдущим месяцем, отмечает специалист компании. Рост продаж автомобилей замедлился и снова перешел в зону сокращения, в то время как рост продаж средств связи и бытовой техники ускорился по сравнению с месяцем ранее. Восстановление инвестиций во втором квартале было в основном обусловлено ростом инвестиций в инфраструктуру и недвижимость. Инвестиции в обрабатывающую промышленность отставали в первые два месяца второго квартала, однако показали улучшение в июне, в то время как рост инвестиций в инфраструктурный сектор с мая стал замедляться, а рост инвестиций в недвижимость остался неизменным. "В целом инвестиции частного сектора продолжали отставать от государственных инвестиций, что говорит о том, что восстановление инвестиций в основном было обусловлено правительственными мерами стимулирования. Темпы восстановления экономики в июне замедлились, поскольку эффекты наверстывания и отложенного спроса стали ослабевать. В связи с тем что потребление по-прежнему отстает, а темпы восстановления замедляются, экономика Китая все еще может столкнуться с некоторыми проблемами во второй половине года", - пишет эксперт Julius Baer.
.
16 июля 2020 года 17:41
ГК "ФИНАМ" считает акции Johnson & Johnson привлекательным инструментом для инвесторов в долгосрочной перспективе
Аналитики ГК "ФИНАМ" считают акции Johnson & Johnson привлекательным инструментом для инвесторов в долгосрочной перспективе и сохраняют их целевую цену на отметке $170, говорится в комментарии инвесткомпании. Крупнейший в США производитель косметических товаров Johnson & Johnson отчитался о... читать дальше
.16 июля 2020 года 16:25
Аналитики Julius Baer полагают, что котировки нефти могут превысить отметку 45 долларов за баррель в текущем году, сообщается в комментарии компании. Ситуация на рынке нефти нормализуется, считает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius... читать дальше
.16 июля 2020 года 15:14
Рынок нефти реагирует позитивно как на ситуацию на внутреннем рынке США, так и на решение ОПЕК+, однако рост цен ограничен высокими накопленными запасами, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Состоялась встреча министерского комитета ОПЕК+, в ходе которой было принято решение об... читать дальше
.16 июля 2020 года 13:15
Игра на повышение золота может не скоро принести дивиденды, отмечается в комметарии главного стратега по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансена. "Золото остается единственным основным биржевым товаром, инвестиции в который принесли прибыль в 2020 году, - указывает эксперт банка. - После резких... читать дальше
.16 июля 2020 года 11:22
Рубль в четверг, скорее всего, продолжит колебаться у отметки 71 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Рубль в четверг, скорее всего, продолжит колебаться у отметки 71 руб./$1. С утра он немного отступил, но в целом слабо реагирует... читать дальше
.16 июля 2020 года 10:58
Позитивное влияние статистики на рынок нефти может иметь краткосрочный характер, отмечается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. "Запасы нефти в США упали на 7,5 млн б/с против ожидаемых аналитиками 2,2 млн б/с. Динамика запасов традиционно рассматривается в качестве одного... читать дальше
.16 июля 2020 года 10:23
Нефть вернётся в привычный диапазон 41-43 долл./барр., поскольку на рынок начнет частично возвращаться предложение, что усугубит уже имеющий навес, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Страны ОПЕК+ на мониторинговом комитете, как и ожидалось, не продлили на следующий месяц увеличенные квоты... читать дальше
.16 июля 2020 года 10:11
"Алор Брокер" не ждет принципиального изменения цен на нефть. Скорее всего, котировки останутся в привычном для последнего времени диапазоне $40-44 за баррель, сообщается в комментарии компании. Нефть в четверг утром торгуется в минусе, констатирует главный аналитик Алексей Антонов. Страны ОПЕК+... читать дальше
.16 июля 2020 года 09:33
Американские фондовые индексы завершили торги в среду подъемом. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.15 июля 2020 года 18:23
Доллар США устремился вниз. Впереди идет важнейшая пара EUR/USD, которая перед завтрашним заседанием ЕЦБ и еще более важным саммитом Евросовета в пятницу-субботу вошла в разворотную зону сопротивления, отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Есть ли угроза... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.