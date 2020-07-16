Восстановление акций металлургической отрасли будет говорить об оживлении всего рынка - ИК "ФИНАМ"

Директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков отмечает, что российский рынок акций находится на нижней границе бокового канала, и у него есть потенциал роста. "В России отчитались "Северсталь", НЛМК и ММК – неплохие отчеты с учетом больших проблем с логистикой поставок и спросом. Компании показывали высокую дивидендную доходность. Учитывая, что Китай восстанавливается, спрос на металлургию также будет восстанавливаться. Металлургическая отрасль является опережающей отраслью, восстановление акций этих компаний будет говорить об оживлении всего рынка", - пишет специалист компании.