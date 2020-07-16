Фондовые индексы могут сохранить боковую динамику до завершения торгов четверга - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии четверга не показывали значительных изменений и при прочих равных сохранят боковую динамику до завершения торгов, полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Выходу индикаторов из диапазонов в ближайшие дни может способствовать установление более уверенного тренда на нефтяных площадках или же смена настроений на зарубежных биржах, отмечает специалист.