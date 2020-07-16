Рост цен на нефть ограничен высокими накопленными запасами - "Открытие Брокер"

Рынок нефти реагирует позитивно как на ситуацию на внутреннем рынке США, так и на решение ОПЕК+, однако рост цен ограничен высокими накопленными запасами, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Состоялась встреча министерского комитета ОПЕК+, в ходе которой было принято решение об ограничении добычи участвующих в соглашении ОПЕК+ стран-производителей в августе на 7,7 мбс. Участники ОПЕК+ отметили благоприятные изменения на рынке нефти, однако продолжают следить за дисциплиной исполнения соглашения. С учетом ранее неисполненных объемов сокращений фактическое ограничение добычи в августе составит 8,54 мбс, отмечает аналитик по товарным рынкам компании Оксана Лукичева.

Рынок нефти реагирует позитивно как на ситуацию на внутреннем рынке США, так и на решение ОПЕК+. Цены на нефть выросли до 43,59$/баррель. Однако рост цен ограничен высокими накопленными запасами, указывает специалист.

"В то же время премия нефти марки Urals к марке Brent по состоянию на 14 июля составила всего $0,3/баррель против $2,35/баррель в конце июня. Это означает, что ожидается рост экспортных поставок нефти из России в августе. Предварительный план отгрузок от Минэнерго РФ будет опубликован в конце текущей недели", - обращает внимание эксперт "Открытие Брокер".