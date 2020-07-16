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16 июля 2020 года 13:47
Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи составляет 2715-2780 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи составляет 2715-2780 пунктов, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи в первой половине дня снизился на 0,1% на фоне информации с мировых финансовых рынков, - комментирует эксперт ИК. - Сигналом для формирования негативной динамики азиатских рынков сегодня в очередной раз послужила информация об обострении политико-экономических отношений между США и КНР. Кроме того, руководством Народный Банк Китая по итогам очередного брифинга в прошлую пятницу отметило, что пока не видит необходимости в новых мерах стимулирования для поддержки экономики: "мы должны понимать, что грамотное снижение процентных ставок, не означает чем ниже, тем лучше"". Хуже рынка вновь торгуются акции ГМК. Росприроднадзор заявил об обоснованности своей беспрецедентной по размеру оценке ущерба от аварии на ТЭЦ 2 в размере 148 млрд руб. ($2 млрд). В свою очередь, Норникель в опубликованной на днях презентации оценил свои текущие и будущие расходы по устранению последствий этого ЧП на сумму в 23,5 млрд руб, что, в целом, по мнению Осина, соответствует рыночным прогнозам, и не является - в том числе с учетом продажи ГМК австралийских активов - существенной для оценок справедливой стоимости компании величиной. "Рынок с некоторым разочарованием воспринял информацию о том, что Х5 во 2 квартале увеличила выручку на 13,2%, до 493 млрд рублей, -указывает аналитик ИК "Фридом Финанс". - Этот показатель соответствует текущим оценкам динамики финансовых показателей Х5 в среднесрочном периоде и не дает новых дополнительных драйверов роста её котировок на основе какой-либо значимой переоценки вверх прогнозов выручки и прибыли в 2020 году. В рамках текущей динамики мирового фондового и товарного сегментов шансы снижения российского рынка акций в четверг днем и на вечерних торгах преобладают при повышенных рисках прогноза. Целевые диапазоны закрытия четверга для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2715-2780 пунктов, 70,80-71,20 рублей и 80,25-81,60 рублей за доллар США и евро соответственно".
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