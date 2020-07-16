Игра на повышение золота может не скоро принести дивиденды - Saxo Bank

Игра на повышение золота может не скоро принести дивиденды, отмечается в комметарии главного стратега по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансена.

"Золото остается единственным основным биржевым товаром, инвестиции в который принесли прибыль в 2020 году, - указывает эксперт банка. - После резких апрельских колебаний его цена установилась в диапазоне около 1 700 долл. США за унцию. Вероятно, в третьем квартале оно в полной мере проявит свою способность сначала разочаровывать, а затем вознаграждать терпеливых инвесторов. В настоящее время множество благоприятных факторов нивелируется снижением инфляции, которое мы считаем кратковременным".

Оле Хансен сохраняет прогноз на повышение для серебра, и в особенности для золота, премия которого к серебру сократилась. По его мнению, есть несколько причин полагать, что в 2020 году золото поднимется как минимум до 1 800 долл. США за унцию, а в следующие годы обновит свой рекордный максимум:

- Золото служит защитой от монетизации финансовых рынков центробанками;

- Беспрецедентные меры государственного стимулирования и политическая необходимость повышать темпы инфляции для поддержки уровня задолженности;

- Снижение реальной доходности облигаций из-за неизбежного введения контроля кривой доходности в США;

- Рост глобального избытка сбережений при отрицательных реальных прооцентных ставках и неустойчиво высоких оценках рыночной стоимости компаний на рынке акций;

- Усиление геополитического напряжения из-за попыток найти виноватых в пандемии COVID-19 в преддверии ноябрьских выборов в США.

"Слабая рыночная динамика начиная с апреля и дефляционная конъюнктура рынка привели к сокращению "бычьих" позиций по золотым фьючерсам на 55% по сравнению с пиком, пришедшимся на начало 2020 года. Положительные изменения фундаментальных или технических прогнозов должны заставить трейдеров вернуться на рынок. Это может привести и к тому, что золото обновит предыдущий максимум", - предупреждает стратег Saxo Bank.