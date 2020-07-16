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16 июля 2020 года 13:15
Игра на повышение золота может не скоро принести дивиденды - Saxo Bank
Игра на повышение золота может не скоро принести дивиденды, отмечается в комметарии главного стратега по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансена. "Золото остается единственным основным биржевым товаром, инвестиции в который принесли прибыль в 2020 году, - указывает эксперт банка. - После резких апрельских колебаний его цена установилась в диапазоне около 1 700 долл. США за унцию. Вероятно, в третьем квартале оно в полной мере проявит свою способность сначала разочаровывать, а затем вознаграждать терпеливых инвесторов. В настоящее время множество благоприятных факторов нивелируется снижением инфляции, которое мы считаем кратковременным". Оле Хансен сохраняет прогноз на повышение для серебра, и в особенности для золота, премия которого к серебру сократилась. По его мнению, есть несколько причин полагать, что в 2020 году золото поднимется как минимум до 1 800 долл. США за унцию, а в следующие годы обновит свой рекордный максимум: - Золото служит защитой от монетизации финансовых рынков центробанками; - Беспрецедентные меры государственного стимулирования и политическая необходимость повышать темпы инфляции для поддержки уровня задолженности; - Снижение реальной доходности облигаций из-за неизбежного введения контроля кривой доходности в США; - Рост глобального избытка сбережений при отрицательных реальных прооцентных ставках и неустойчиво высоких оценках рыночной стоимости компаний на рынке акций; - Усиление геополитического напряжения из-за попыток найти виноватых в пандемии COVID-19 в преддверии ноябрьских выборов в США. "Слабая рыночная динамика начиная с апреля и дефляционная конъюнктура рынка привели к сокращению "бычьих" позиций по золотым фьючерсам на 55% по сравнению с пиком, пришедшимся на начало 2020 года. Положительные изменения фундаментальных или технических прогнозов должны заставить трейдеров вернуться на рынок. Это может привести и к тому, что золото обновит предыдущий максимум", - предупреждает стратег Saxo Bank.
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