.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефть и геополитика могут увести валютный курс ближе к 74 руб./долл. - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
16 июля 2020 года 12:50
Нефть и геополитика могут увести валютный курс ближе к 74 руб./долл. - БКС
Курс рубля формируется вблизи уровня 71 за доллар, нефтяные цены формируются выше 43$, отмечается в комментарии экономиста "БКС Премьер" Антона Покатовича. По оценкам эксперта, в ближайшее время склонность рубля к продолжению умеренного ослабления сохранится, нефть и геополитика могут увести валютный курс ближе к 74 руб./долл. "Общие настроения рынка остаются смешанными, однако выхода рынка из растущего тренда и отказа инвесторов от оптимистичных ожиданий все еще не наблюдается. С одной стороны, усиливается тревожность в отношении вирусной угрозы - продолжается активный рост числа заболевших во многих крупных экономиках мира. С другой стороны, рынки в данный момент остаются обеспечены колоссальными объемами ликвидности благодаря действиям мировых центробанков. Данный фактор не позволяет вирусным опасениям выйти на первый план. Заметим, что сейчас начинается период корпоративной отчетности в США, который покажет, насколько серьезным был "вирусный" удар по бизнесу", - отмечает Покатович. По мнению эксперта, первые сигналы из отчетностей американских банков свидетельствуют о том, что ухудшение финансовых показателей бизнеса было масштабным, превосходящим негативные рыночные ожидания. В то же время даже этих сигналов оказывается недостаточно для выраженной коррекции рынка - денежная ликвидность и оптимистичные ожидания быстрого восстановления все еще "побеждают" большинство опасений, уровень жадности на рынке превышает уровень страха. "По нашим оценкам, у данных оптимистичных ожиданий все еще нет фундаментального основания, - указывает экономист "БКС Премьер". - В этой связи при выходе рыночных настроений из зоны "иррационального оптимизма", например, в случае если отчетность американских компаний покажет дальнейшее ухудшение финансовых показателей и в 3 кв. этого года, последующая рыночная коррекция может оказаться более глубокой. Таким образом, мы продолжаем считать, что риски для рубля, как и для большинства активов ЕМ, в плоскости ухудшения глобальных рыночных настроений сохраняют свою актуальность". Также эксперт отметил, что помимо вирусного фактора в пользу укрепления тревог инвесторов выступает и новый виток напряженности в отношениях США и Китая. Новый раунд обмена санкциями и торговыми ограничениями между сторонами (в случае реализации данного риска) также может послужить триггером для коррекции рыночного оптимизма. Что касается поддержки рубля со стороны нефти, то в данной плоскости Покатович также видит риски ослабления: "После встречи в формате ОПЕК+ нефтеэкспортеры смягчили квоты сокращения своей нефтедобычи - добыча стран участников сделки увеличится примерно на 2 млн барр./сутки, начиная с августа. Данный фактор может повлечь за собой коррекцию нефтяных цен к уровню 40$ и ниже. В текущих условиях, когда нефтяной рынок все еще остается в процессе балансировки, данная коррекция нефтяных цен, на наш взгляд, будет полностью обоснованной. К более устойчивому росту к уровням 40$ и выше, по нашим оценкам, нефть сможет перейти с конца 3 кв. этого года. В результате при реализации коррекции в нефти рубль также может продолжить умеренное ослабление". Эксперт "БКС Премьер" сохраняет свой взгляд на российскую валюту и полагает, что в данный момент сила факторов в пользу продолжения умеренного ослабления курса рубля превалирует над набором факторов рублевой поддержки. "На наш взгляд, в пользу рублевого ослабления в течение второго полугодия будут выступать факторы сезонной слабости рубля, дальнейшее ослабление счета текущих операций, сохранение рисков рыночной коррекции, актуальность рисков активизации антироссийской санкционной риторики и, соответственно, рисков реализации новых санкционных ограничений, риски оттока капитала из российских активов при дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ РФ и т.д. Ожидаем, что в перспективе ближайших дней под действием локальных факторов курс рубля будет формироваться в диапазоне 70,5-71,8 рублей за доллар, а в перспективе ближайших двух месяцев может вернуться в коридор 71-74 рублей за доллар", - прогнозирует Покатович.
.
16 июля 2020 года 17:41
ГК "ФИНАМ" считает акции Johnson & Johnson привлекательным инструментом для инвесторов в долгосрочной перспективе
Аналитики ГК "ФИНАМ" считают акции Johnson & Johnson привлекательным инструментом для инвесторов в долгосрочной перспективе и сохраняют их целевую цену на отметке $170, говорится в комментарии инвесткомпании. Крупнейший в США производитель косметических товаров Johnson & Johnson отчитался о... читать дальше
.16 июля 2020 года 16:48
Экономика Китая все еще может столкнуться с проблемами во второй половине текущего года - Julius Baer
Поскольку темпы роста потребления в Китае по-прежнему отстают от общей динамики, а темпы восстановления замедляются, китайская экономика все еще может столкнуться с некоторыми проблемами во второй половине года, говорится в комментарии Julius Baer. Экономика Китая пережила впечатляющее... читать дальше
.16 июля 2020 года 16:25
Аналитики Julius Baer полагают, что котировки нефти могут превысить отметку 45 долларов за баррель в текущем году, сообщается в комментарии компании. Ситуация на рынке нефти нормализуется, считает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius... читать дальше
.16 июля 2020 года 15:14
Рынок нефти реагирует позитивно как на ситуацию на внутреннем рынке США, так и на решение ОПЕК+, однако рост цен ограничен высокими накопленными запасами, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Состоялась встреча министерского комитета ОПЕК+, в ходе которой было принято решение об... читать дальше
.16 июля 2020 года 13:15
Игра на повышение золота может не скоро принести дивиденды, отмечается в комметарии главного стратега по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансена. "Золото остается единственным основным биржевым товаром, инвестиции в который принесли прибыль в 2020 году, - указывает эксперт банка. - После резких... читать дальше
.16 июля 2020 года 11:22
Рубль в четверг, скорее всего, продолжит колебаться у отметки 71 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Рубль в четверг, скорее всего, продолжит колебаться у отметки 71 руб./$1. С утра он немного отступил, но в целом слабо реагирует... читать дальше
.16 июля 2020 года 10:58
Позитивное влияние статистики на рынок нефти может иметь краткосрочный характер, отмечается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. "Запасы нефти в США упали на 7,5 млн б/с против ожидаемых аналитиками 2,2 млн б/с. Динамика запасов традиционно рассматривается в качестве одного... читать дальше
.16 июля 2020 года 10:23
Нефть вернётся в привычный диапазон 41-43 долл./барр., поскольку на рынок начнет частично возвращаться предложение, что усугубит уже имеющий навес, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Страны ОПЕК+ на мониторинговом комитете, как и ожидалось, не продлили на следующий месяц увеличенные квоты... читать дальше
.16 июля 2020 года 10:11
"Алор Брокер" не ждет принципиального изменения цен на нефть. Скорее всего, котировки останутся в привычном для последнего времени диапазоне $40-44 за баррель, сообщается в комментарии компании. Нефть в четверг утром торгуется в минусе, констатирует главный аналитик Алексей Антонов. Страны ОПЕК+... читать дальше
.16 июля 2020 года 09:33
Американские фондовые индексы завершили торги в среду подъемом. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.