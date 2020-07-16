Возможно смещение торгового диапазона к 71-71,50 руб./$1 - РФПИ

Снижение рубля к доллару в среду на 0,14% было вызвано сохранением смешанных тенденций на финансовом рынке РФ (в акциях и облигациях) и наличием локального спроса на валюту, который пока во многом нивелировался продажами экспортеров под выплаты страховых взносов и предстоящие выплаты других регулярных налогов, считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. "Дивидендный период продолжается, поэтому волатильность курса может сохраняться повышенной. В этих условиях не исключаем смещение торгового диапазона вверх к 71-71,50 руб./$1", - пишет он в комментарии РФПИ.