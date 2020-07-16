Дивидендная доходность по акциям Etalon за 2019 год может составить 12% - Уралсиб

Дивидендная доходность по акциям Etalon за 2019 год может составить 12%, говорится в обзоре Уралсиба.

Согласно представленным компанией Etalon данным, отмечает аналитик корпорации Наталия Березина, ее общий долг с начала года сократился на 7% - до 49 млрд руб. (из которых 1,3 млрд руб. приходится на проектное финансирование), денежные средства с учетом счетов эскроу увеличились на 6% - до 34 млрд руб., чистый корпоративный долг (без учета эскроу-счетов и проектного финансирования) вырос на 7% до 23 млрд руб., отношение чистый долг/EBITDA составило 1,9 против 1,8% на конец прошлого года.

"Что касается дивидендов, совет директоров должен дать рекомендацию до конца месяца, менеджмент, со своей стороны, сообщил, что результаты оказались лучше, чем закладывалось в стресс-сценарии, и на данный момент он не видит нарушения ковенантов. Напомним, дивидендная политика Etalon предполагает выплату 12 руб. на акцию в случае соответствия ковенантам, что означает достаточно привлекательную доходность в 12% за 2019 год. Также менеджмент указал, что компания не отменяет программу выкупа акций, но решение по ней будет приниматься позже, в том числе с учетом решения по дивидендам", - пишет Н. Березина.

Группа Etalon в среду опубликовала операционные результаты за 2 кв. 2020 г. и провела телефонную конференцию. Объемы продаж недвижимости снизились год к году на 38%, до 95 тыс. м кв., в натуральном выражении и также на 38%, до 11,6 млрд руб., в денежном. Объем поступления денежных средств сократился на 27% год к году - до 13,9 млрд руб. Денежные поступления по счетам эскроу составили 4,1 млрд руб. (в 1 кв. – 4 млрд руб.). В Москве и Санкт-Петербурге падение продаж год к году в натуральном выражении было почти одинаковым, но в денежном выражении в Москве продажи сократились намного сильнее – на 47% против 25% в Санкт-Петербурге. Денежные поступления в Санкт-Петербурге снизились всего на 9% год к году, тогда как в Москве – на 39%. Средняя цена за квадратный метр почти не изменилась год к году, средняя цена жилой недвижимости выросла на 9% год к году (в большей степени за счет Москвы), отмечает специалист Уралсиба.

Доля ипотечных продаж во 2 кв. выросла до рекордных 44% против 35–36%, отмечавшихся на протяжении предыдущих 12 месяцев, отмечает Наталия Березина. При этом компания указывает, что после повышения максимальной стоимости недвижимости для льготного ипотечного кредита (что сыграло свою роль в увеличении доли ипотечных продаж) более 85% жилой недвижимости, которую предлагает группа, соответствует критериям программы. Месячная динамика продаж предполагает существенное восстановление спроса в июне: в денежном выражении продажи выросли на 78% относительно мая, причем более половины суммы приходится на последнюю декаду месяца. По словам менеджмента, в марте–апреле продажи в денежном выражении проседали на 40–50% год к году, в мае были сопоставимы с уровнем годичной давности, а в июне тренд стал позитивным.

Также менеджмент представил три прогнозных сценария на нынешний год, указывает аналитик корпорации Уралсиб. В базовом продажи снижаются относительно высокого показателя 2019 г. на 21% в натуральном и на 14% в денежном выражениях, а денежные поступления сокращаются на 84%. В пессимистическом сценарии снижение составляет порядка 30%, 23% и 23% соответственно, в оптимистическом – 13%, 6% и 10%. Базовый сценарий, таким образом, предполагает снижение продаж во 2 п/г на 4% год к году в денежном выражении, пессимистический – на 22%, а оптимистический предусматривает 12-процентный рост.