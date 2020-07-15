ИК "Велес Капитал" рекомендует покупать акции ЛСР и устанавливает целевую цену на уровне 946,2 руб., говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Евсина.

"Хотя отрасль строительства в значительной степени пострадала от эпидемии коронавируса, мы ожидаем, что государственные меры поддержки отрасли способны поддержать котировки девелоперских компаний, - отмечает эксперт ИК. - Программа льготной ипотеки, на наш взгляд, должна нивелировать снижение спроса, вызванное падением доходов населения, и приостановление строительства в апреле 2020 г. Мы ожидаем, что ЛСР не откажется от выплаты дивидендов в 2021 г. и будет придерживаться стратегии по выплате дивидендов в размере 78 руб. на акцию, обеспечив дивидендную доходность в 10,8%".

Для оценки справедливой стоимости акций ЛСР аналитики ИК "Велес Капитал" использовали 5-летнюю DCF-модель с WACC 13,5%, исходя из плана продаж менеджмента на фоне отсутствия роста стоимости квартир в 2020 г. "Мы устанавливаем целевую цену на уровне 946,2 руб. с рекомендацией "Покупать"", - заключает Игорь Евсин.