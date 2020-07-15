ГК "ФИНАМ" подтвердил рекомендацию "покупать" для FinEx China UCITS ETF

ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для FinEx China UCITS ETF и ставит целевой уровень по бумаге на пересмотр с повышением, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Индексный фонд с привязкой к китайскому фондовому рынку FinEx China UCITS ETF, торгующийся на Московской бирже, вновь оправдал наши прогнозы и превысил указанную нами целевую отметку. Доходность инструмента за период с нашего последнего обновления в мае составила 13,6%. Напомним, что FinEx China UCITS ETF позволяет инвестировать сразу в целый портфель из 196 ведущих китайских компаний, что дает индексному фонду внушительный охват рынка Поднебесной", - указывет З. Саидова.

Эксперты ГК по-прежнему считают инструмент с привязкой к китайским акциям привлекательным для вложений - с учетом того, что Китаю удалось оытносительно оперативно обуздать вспышку коронавируса и вернуть свой экономический локомотив на рельсы, у фондового рынка страны на данном этапе есть больше фундаментальных оснований для укрепления, чем у рынков Европы и США.

"Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по FinEx China UCITS ETF и ставим целевой уровень по бумаге на пересмотр с повышением", - заключает З. Саидова.