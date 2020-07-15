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15 июля 2020 года 18:23
Доллар США атакует ключевой уровень поддержки - Saxo Bank
Доллар США устремился вниз. Впереди идет важнейшая пара EUR/USD, которая перед завтрашним заседанием ЕЦБ и еще более важным саммитом Евросовета в пятницу-субботу вошла в разворотную зону сопротивления, отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Есть ли угроза провала USD вниз в широком спектре? По мнению эксперта, ответ должен прийти в начале следующей недели. "Последние два дня показали, что доллар США стал значительно меньше тактически зависеть от колебаний риск-аппетита, - считает Д. Харди. - Это вселяет некоторую надежду, хотя по-прежнему трудно отделить ослабление доллара от надежд на рефляцию и восстановление мирового экономического роста: чем слабее USD, тем лучше перспективы. Тех, кто торгует на повышение EUR/USD, должен обнадеживать устойчивый спрос на эту пару в пару последних волатильных сессий. То же относится и к повышению в паре AUD/USD, которая в этот же период мало реагировала на скачки фондового рынка". По мнению эксперта, американский доллар сейчас давит на разворотные уровни поддержки. Важнейшая пара EUR/USD в среду утром торговалась значительно выше 1,1400, хотя в ближайшие дни имеются важные событийные риски. "Впрочем, мы не думаем, что эти события обязательно привезут к прорыву барьеров вверх. Стоит взглянуть на остальные пары с USD, чтобы подтвердить тенденцию; неплохо было бы увидеть закрытие в AUDUSD выше 0,7050", - отмечает Д. Харди. Главная причина ослабления доллара, на взгляд аналитика Saxo Bank, - это перспектива мощного расширения баланса ФРС: "да, в последние недели оно прекратилось: ФРС остановила такие чрезвычайные меры, как валютные свопы, но давление продолжающейся скупки активов неизбежно заставит их возобновить. Мало того, бюджетные траты в США могут взлететь гораздо больше, чем в других странах, по двум причинам: во-первых, предвыборный год, а во-вторых, неудача в борьбе с эпидемией COVID-19". Министерство финансов США накопило денег более чем на 1,6 трлн долл., и можно предположить, что Мнучин и компания постараются максимально использовать их в преддверии выборов 3 ноября, считает Джон Харди. Таким образом, они создадут потоп долларовой ликвидности и, вероятно, запустят сценарий "ужасных реальных доходностей" для доллара, если цены на сырье продолжат расти. "Тем временем Федрезерв всё больше тревожится о состоянии американской экономики, - ууказывает эксперт банка. - Вчера член совета управляющих Лейл Брейнард мрачно выразилась о "густом тумане неопределенности" вокруг экономики страны и о потребности в новом смягчении: "вероятно, будет уместно перейти от стабилизационной монетарной политики к аккомодационной". Инструменты, которые она затем упомянула в своем выступлении - это "опережающая индикация" и контроль кривой доходности - довольно неэффективны, разве что второй, как вспомогательное средство для помощи Минфину в размещении его гигантской эмиссии и для предотвращения взлета доходностей "трежерис" из-за бюджетной расточительности".
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15 июля 2020 года 17:56
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для FinEx China UCITS ETF и ставит целевой уровень по бумаге на пересмотр с повышением, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к китайскому фондовому рынку FinEx China UCITS ETF, торгующийся... читать дальше
.15 июля 2020 года 17:27
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF, а целевой уровень ставит на пересмотр в сторону повышения, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к американскому ИТ-сектору FinEx MSCI USA... читать дальше
.15 июля 2020 года 17:06
Аналитики Julius Baer ожидают сокращения ВВП Великобритании на 17% во втором квартале текущего года, сообщается в комментарии компании. Данные по ВВП Великобритании за май, опубликованные во вторник, показали, что в мае восстановление посла спада, вызванного коронакризисом, было очень... читать дальше
.15 июля 2020 года 14:02
Отсутствие определенности пока способствует консолидации S&P500 выше 3000 пунктов, но шансы на рост увеличиваются, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. "Техническая картина S&P500 улучшилась с конца июня, но неопределенность по поводу его дальнейшей динамики... читать дальше
.15 июля 2020 года 12:58
Акции Ericsson при благоприятной конъюнктуре способны в течение года подняться на 30% - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" считают, что инвесторам стоит обратить внимание на акции шведской компании Ericsson, торгующейся на Nasdaq. При благоприятной конъюнктуре акции Ericsson способны в течение года подняться на 30%, говорится в комментарии. В среду бумаги в плюсе более чем на 3%.... читать дальше
.15 июля 2020 года 11:19
Цены на нефть могут скорректироваться до $35 за барр. или ниже на горизонте 2-3 месяцев - BCS Global Markets
Аналитики BCS Global Markets ожидают повышения добычи ОПЕК+ на 2 млн барр. в сутки со следующего месяца, что создает краткосрочные риски для цен на нефть, которые могут скорректироваться до $35 за барр. или ниже на горизонте 2-3 месяцев, говорится в обзоре инвесткомпании. Как ожидается, в... читать дальше
.15 июля 2020 года 10:40
Фондовый рынок США в среду будет расти ввиду оптимизма по поводу перезапуска экономик и положительных новостей по вакцине против COVID-19, говорится в комментарии ITI Capital. Вопреки ожидаемому введению ограничений во Флориде и Калифорнии, инвесторы перекладываются в перепроданные сектора индекса... читать дальше
.15 июля 2020 года 10:12
Диапазон консолидации цен на рынке нефти сужается, и назревает пробой, отмечается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Направление движения на краткосрочном горизонте, по мнению эксперта, может определяться заявлениями по итогам встречи ОПЕК+. В среду с утра фьючерсы на Brent... читать дальше
.15 июля 2020 года 09:34
Фондовые индексы США завершили в плюсе торги во вторник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают повышаться. читать дальше
.14 июля 2020 года 17:27
Устойчивость внешней торговли поддержала уверенное восстановление экономики Китая во втором квартале 2020 года - Julius Baer
Устойчивость внешней торговли поддержала уверенное восстановление экономики Китая во втором квартале 2020 года, отмечается в комментарии Julius Baer. "Рост импорта и экспорта в Китае в июне стал положительным, превысив ожидания, что указывает на восстановление внутреннего и нормализацию... читать дальше
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