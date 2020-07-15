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15 июля 2020 года 17:27
ГК "ФИНАМ" подтвердил рекомендацию "покупать" для FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF, а целевой уровень ставит на пересмотр в сторону повышения, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к американскому ИТ-сектору FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF, отслеживающий динамику соответствующего индекса MSCI USA IT и позволяющий инвестировать сразу в целый портфель из акций компаний сферы информационных технологий, за период с нашего последнего обновления рекомендации (в мае) превзошел указанный нами целевой уровень и принес доходность в размере 11% за неполные 2 месяца", - отмечает З. Саидова. Эксперт "ФИНАМа" вновь констатирует, что компании сектора ИТ в условиях пандемии быстро адаптируются к новым потребностям населения, и спровоцированная карантинными мерами цифровая трансформация самых разнообразных процессов, начиная с образовательных и заканчивая деловыми, повлекла за собой рост спроса на ИТ-продукты и услуги, включая инфраструктуру и софтвер для видеоконференций, кибербезопасность и многое другое. "На наш взгляд, FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF по-прежнему интересен для инвесторов, не заинтересованных в самостоятельном отборе отдельных бумаг, но симпатизирующих американскому хай-теку, ведь в структуре фонда есть акции всех ключевых корпораций этого сектора. Мы сохраняем рейтинг "покупать" по данному инструменту, торгующемуся на Московской бирже, а целевой уровень ставим на пересмотр в сторону повышения", - заключает З. Саидова.
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15 июля 2020 года 18:23
Доллар США устремился вниз. Впереди идет важнейшая пара EUR/USD, которая перед завтрашним заседанием ЕЦБ и еще более важным саммитом Евросовета в пятницу-субботу вошла в разворотную зону сопротивления, отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Есть ли угроза... читать дальше
.15 июля 2020 года 17:56
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для FinEx China UCITS ETF и ставит целевой уровень по бумаге на пересмотр с повышением, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к китайскому фондовому рынку FinEx China UCITS ETF, торгующийся... читать дальше
.15 июля 2020 года 17:06
Аналитики Julius Baer ожидают сокращения ВВП Великобритании на 17% во втором квартале текущего года, сообщается в комментарии компании. Данные по ВВП Великобритании за май, опубликованные во вторник, показали, что в мае восстановление посла спада, вызванного коронакризисом, было очень... читать дальше
.15 июля 2020 года 14:02
Отсутствие определенности пока способствует консолидации S&P500 выше 3000 пунктов, но шансы на рост увеличиваются, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. "Техническая картина S&P500 улучшилась с конца июня, но неопределенность по поводу его дальнейшей динамики... читать дальше
.15 июля 2020 года 12:58
Акции Ericsson при благоприятной конъюнктуре способны в течение года подняться на 30% - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" считают, что инвесторам стоит обратить внимание на акции шведской компании Ericsson, торгующейся на Nasdaq. При благоприятной конъюнктуре акции Ericsson способны в течение года подняться на 30%, говорится в комментарии. В среду бумаги в плюсе более чем на 3%.... читать дальше
.15 июля 2020 года 11:19
Цены на нефть могут скорректироваться до $35 за барр. или ниже на горизонте 2-3 месяцев - BCS Global Markets
Аналитики BCS Global Markets ожидают повышения добычи ОПЕК+ на 2 млн барр. в сутки со следующего месяца, что создает краткосрочные риски для цен на нефть, которые могут скорректироваться до $35 за барр. или ниже на горизонте 2-3 месяцев, говорится в обзоре инвесткомпании. Как ожидается, в... читать дальше
.15 июля 2020 года 10:40
Фондовый рынок США в среду будет расти ввиду оптимизма по поводу перезапуска экономик и положительных новостей по вакцине против COVID-19, говорится в комментарии ITI Capital. Вопреки ожидаемому введению ограничений во Флориде и Калифорнии, инвесторы перекладываются в перепроданные сектора индекса... читать дальше
.15 июля 2020 года 10:12
Диапазон консолидации цен на рынке нефти сужается, и назревает пробой, отмечается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Направление движения на краткосрочном горизонте, по мнению эксперта, может определяться заявлениями по итогам встречи ОПЕК+. В среду с утра фьючерсы на Brent... читать дальше
.15 июля 2020 года 09:34
Фондовые индексы США завершили в плюсе торги во вторник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают повышаться. читать дальше
.14 июля 2020 года 17:27
Устойчивость внешней торговли поддержала уверенное восстановление экономики Китая во втором квартале 2020 года - Julius Baer
Устойчивость внешней торговли поддержала уверенное восстановление экономики Китая во втором квартале 2020 года, отмечается в комментарии Julius Baer. "Рост импорта и экспорта в Китае в июне стал положительным, превысив ожидания, что указывает на восстановление внутреннего и нормализацию... читать дальше
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