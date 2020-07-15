ГК "ФИНАМ" подтвердил рекомендацию "покупать" для FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF

ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF, а целевой уровень ставит на пересмотр в сторону повышения, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Индексный фонд с привязкой к американскому ИТ-сектору FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF, отслеживающий динамику соответствующего индекса MSCI USA IT и позволяющий инвестировать сразу в целый портфель из акций компаний сферы информационных технологий, за период с нашего последнего обновления рекомендации (в мае) превзошел указанный нами целевой уровень и принес доходность в размере 11% за неполные 2 месяца", - отмечает З. Саидова.

Эксперт "ФИНАМа" вновь констатирует, что компании сектора ИТ в условиях пандемии быстро адаптируются к новым потребностям населения, и спровоцированная карантинными мерами цифровая трансформация самых разнообразных процессов, начиная с образовательных и заканчивая деловыми, повлекла за собой рост спроса на ИТ-продукты и услуги, включая инфраструктуру и софтвер для видеоконференций, кибербезопасность и многое другое.

"На наш взгляд, FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF по-прежнему интересен для инвесторов, не заинтересованных в самостоятельном отборе отдельных бумаг, но симпатизирующих американскому хай-теку, ведь в структуре фонда есть акции всех ключевых корпораций этого сектора. Мы сохраняем рейтинг "покупать" по данному инструменту, торгующемуся на Московской бирже, а целевой уровень ставим на пересмотр в сторону повышения", - заключает З. Саидова.