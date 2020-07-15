.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Julius Baer ожидает сокращения ВВП Великобритании на 17% во втором квартале текущего года
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 июля 2020 года 17:06
Julius Baer ожидает сокращения ВВП Великобритании на 17% во втором квартале текущего года
Аналитики Julius Baer ожидают сокращения ВВП Великобритании на 17% во втором квартале текущего года, сообщается в комментарии компании. Данные по ВВП Великобритании за май, опубликованные во вторник, показали, что в мае восстановление посла спада, вызванного коронакризисом, было очень нерешительным, отмечает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Рост на 1,8% по сравнению с апрелем не оправдал ожидания рынка. Хорошей новостью, по мнению специалиста, является то, что "дно" уже пройдено благодаря отмене ряда карантинных мер в мае после того, как в апреле производство сократилось на 20,3%. Тем не менее, обращает внимание Д. Мейер, восстановление происходило неутешительными темпами. Трехмесячная динамика ВВП с марта по май показала снижение на 19,1%, и в июне потребуются намного более высокие темпы восстановления, чтобы рост ВВП за второй квартал смог соответствовать прогнозам на уровне минус 17%. Рынки восприняли данные с некоторой обеспокоенностью, и фунт стерлингов показал небольшое снижение до 0,91 по паре EUR/GBP. "Тем не менее, мы считаем, что с учетом восстановления показателей экономической активности в июне, а именно, возвращения индексов PMI по производственному сектору к территории роста на уровне 50,1 пунктов и уверенного восстановления PMI по сфере услуг до 47 пунктов наш прогноз роста можно оставлять без изменений. Кроме того, пандемия охватила Великобританию с некоторой задержкой по сравнению с континентальной Европой, где данные о ежедневной активности показывают более сильное восстановление, что позволяет предполагать наличие потенциала для роста показателей за июнь. Для пересмотра прогноза по росту экономики Великобритании необходимо дождаться публикации данных по ВВП страны за второй квартал, которая ожидается в начале августа", - пишет экономист Julius Baer.
.
15 июля 2020 года 18:23
Доллар США устремился вниз. Впереди идет важнейшая пара EUR/USD, которая перед завтрашним заседанием ЕЦБ и еще более важным саммитом Евросовета в пятницу-субботу вошла в разворотную зону сопротивления, отмечается в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Есть ли угроза... читать дальше
.15 июля 2020 года 17:56
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для FinEx China UCITS ETF и ставит целевой уровень по бумаге на пересмотр с повышением, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к китайскому фондовому рынку FinEx China UCITS ETF, торгующийся... читать дальше
.15 июля 2020 года 17:27
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF, а целевой уровень ставит на пересмотр в сторону повышения, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Индексный фонд с привязкой к американскому ИТ-сектору FinEx MSCI USA... читать дальше
.15 июля 2020 года 14:02
Отсутствие определенности пока способствует консолидации S&P500 выше 3000 пунктов, но шансы на рост увеличиваются, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. "Техническая картина S&P500 улучшилась с конца июня, но неопределенность по поводу его дальнейшей динамики... читать дальше
.15 июля 2020 года 12:58
Акции Ericsson при благоприятной конъюнктуре способны в течение года подняться на 30% - ИК "Фридом Финанс"
Аналитики ИК "Фридом Финанс" считают, что инвесторам стоит обратить внимание на акции шведской компании Ericsson, торгующейся на Nasdaq. При благоприятной конъюнктуре акции Ericsson способны в течение года подняться на 30%, говорится в комментарии. В среду бумаги в плюсе более чем на 3%.... читать дальше
.15 июля 2020 года 11:19
Цены на нефть могут скорректироваться до $35 за барр. или ниже на горизонте 2-3 месяцев - BCS Global Markets
Аналитики BCS Global Markets ожидают повышения добычи ОПЕК+ на 2 млн барр. в сутки со следующего месяца, что создает краткосрочные риски для цен на нефть, которые могут скорректироваться до $35 за барр. или ниже на горизонте 2-3 месяцев, говорится в обзоре инвесткомпании. Как ожидается, в... читать дальше
.15 июля 2020 года 10:40
Фондовый рынок США в среду будет расти ввиду оптимизма по поводу перезапуска экономик и положительных новостей по вакцине против COVID-19, говорится в комментарии ITI Capital. Вопреки ожидаемому введению ограничений во Флориде и Калифорнии, инвесторы перекладываются в перепроданные сектора индекса... читать дальше
.15 июля 2020 года 10:12
Диапазон консолидации цен на рынке нефти сужается, и назревает пробой, отмечается в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Направление движения на краткосрочном горизонте, по мнению эксперта, может определяться заявлениями по итогам встречи ОПЕК+. В среду с утра фьючерсы на Brent... читать дальше
.15 июля 2020 года 09:34
Фондовые индексы США завершили в плюсе торги во вторник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают повышаться. читать дальше
.14 июля 2020 года 17:27
Устойчивость внешней торговли поддержала уверенное восстановление экономики Китая во втором квартале 2020 года - Julius Baer
Устойчивость внешней торговли поддержала уверенное восстановление экономики Китая во втором квартале 2020 года, отмечается в комментарии Julius Baer. "Рост импорта и экспорта в Китае в июне стал положительным, превысив ожидания, что указывает на восстановление внутреннего и нормализацию... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.