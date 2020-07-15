Julius Baer ожидает сокращения ВВП Великобритании на 17% во втором квартале текущего года

Аналитики Julius Baer ожидают сокращения ВВП Великобритании на 17% во втором квартале текущего года, сообщается в комментарии компании.

Данные по ВВП Великобритании за май, опубликованные во вторник, показали, что в мае восстановление посла спада, вызванного коронакризисом, было очень нерешительным, отмечает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. Рост на 1,8% по сравнению с апрелем не оправдал ожидания рынка.

Хорошей новостью, по мнению специалиста, является то, что "дно" уже пройдено благодаря отмене ряда карантинных мер в мае после того, как в апреле производство сократилось на 20,3%. Тем не менее, обращает внимание Д. Мейер, восстановление происходило неутешительными темпами. Трехмесячная динамика ВВП с марта по май показала снижение на 19,1%, и в июне потребуются намного более высокие темпы восстановления, чтобы рост ВВП за второй квартал смог соответствовать прогнозам на уровне минус 17%.

Рынки восприняли данные с некоторой обеспокоенностью, и фунт стерлингов показал небольшое снижение до 0,91 по паре EUR/GBP.

"Тем не менее, мы считаем, что с учетом восстановления показателей экономической активности в июне, а именно, возвращения индексов PMI по производственному сектору к территории роста на уровне 50,1 пунктов и уверенного восстановления PMI по сфере услуг до 47 пунктов наш прогноз роста можно оставлять без изменений. Кроме того, пандемия охватила Великобританию с некоторой задержкой по сравнению с континентальной Европой, где данные о ежедневной активности показывают более сильное восстановление, что позволяет предполагать наличие потенциала для роста показателей за июнь. Для пересмотра прогноза по росту экономики Великобритании необходимо дождаться публикации данных по ВВП страны за второй квартал, которая ожидается в начале августа", - пишет экономист Julius Baer.