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15 июля 2020 года 16:40
Среднесрочный рост акций АФК "Система" ограничен - ИК "Велес Капитал"
Акции АФК "Система" продолжают среднесрочное повышение, начало которому было положено в марте, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "При этом бумаги все ближе подходят к пику текущего года 19,77 руб. и на недельном графике продолжают движение в зоне перекупленности, что предупреждает о возможном ограниченном потенциале среднесрочного роста от текущих отметок. По акциям до преодоления поддержки 16,70 руб. стоит держать краткосрочные и среднесрочные "длинные" позиции. При закреплении ниже 16,70 руб. котировки могут подвергнуться нисходящей коррекции с первыми целями 15,60-16 руб." - указывает специалист в комментарии компании.
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Компании упоминаемые в новости: Система АФК
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