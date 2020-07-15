Среднесрочный рост акций АФК "Система" ограничен - ИК "Велес Капитал"

Акции АФК "Система" продолжают среднесрочное повышение, начало которому было положено в марте, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "При этом бумаги все ближе подходят к пику текущего года 19,77 руб. и на недельном графике продолжают движение в зоне перекупленности, что предупреждает о возможном ограниченном потенциале среднесрочного роста от текущих отметок. По акциям до преодоления поддержки 16,70 руб. стоит держать краткосрочные и среднесрочные "длинные" позиции. При закреплении ниже 16,70 руб. котировки могут подвергнуться нисходящей коррекции с первыми целями 15,60-16 руб." - указывает специалист в комментарии компании.

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