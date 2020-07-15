Рассчитывать на скорое закрытие дивидендного гэпа в акциях Газпрома не стоит - ГК "ФИНАМ"

Акции "Газпрома" открылись гэпом вниз на 6%. В среду акции газового холдинга торгуются уже без учета дивидендов, однако на этот раз не стоит рассчитывать на скорое закрытие дивидендного гэпа, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ". В этом году компания сильно ухудшит свои финансовые показатели, и рынок это учитывает в цене, отмечает аналитик Алексей Калачев.

Как раз во вторник "Газпром" одним из последних представил свою финансовую отчетность за 1 квартал по МСФО. В ней отразилось падение выручки от продаж на 24%, при этом экспортная выручка от продажи природного газа упала практически вдвое, продажи газа в Европу в объеме снизились на 18%, а средняя цена в 1 квартале снизилась на 37%, указывает А. Калачев.