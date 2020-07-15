Спекулятивная привлекательность 10-летних ОФЗ для их покупки на текущих уровнях доходностей отсутствует - Райффайзенбанк

Спекулятивная привлекательность 10-летних ОФЗ для их покупки на текущих уровнях доходностей отсутствует, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"Кривая доходностей ОФЗ с фиксированной ставкой купона за прошедшую неделю сместилась вниз на 8-13 б.п., вернувшись на уровни 3-недельной давности (коррекция по факту ожидаемого решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 100 б.п. была компенсирована). По нашим оценкам, длинные выпуски ОФЗ (от 7 лет) уже предполагают с высокой вероятностью ключевую ставку на уровне 4%: для сравнения, в Индии ставка уже там, а 10-летние бумаги имеют YTM 5,83% (10-летние ОФЗ 26228 котируются с YTM 5,79%). Кроме того, негативным фактором выступает и наблюдающееся ослабление рубля, которое, скорее всего, продолжится (из-за восстановления импорта, выплат дивидендов и сокращения продажи валюты ЦБ РФ). В этой связи спекулятивная привлекательность 10-летних ОФЗ для их покупки на текущих уровнях доходностей отсутствует".