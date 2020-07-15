Отсутствие определенности способствует консолидации S&P500 выше 3000 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Отсутствие определенности пока способствует консолидации S&P500 выше 3000 пунктов, но шансы на рост увеличиваются, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова.

"Техническая картина S&P500 улучшилась с конца июня, но неопределенность по поводу его дальнейшей динамики сохраняется. Индекс продолжает торговаться над значимым уровнем - 200-дневной средней в районе 3030 пунктов вместе с улучшающимися сигналами момента. Индикатор RSI поднимается выше нейтральной отметки 50. MACD вышел в плюс. Отсутствие определенности пока способствует консолидации S&P500 выше 3000 пунктов, но шансы на рост увеличиваются". - отмечает А. Сабитов..