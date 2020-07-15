КИТ Финанс Брокер не рекомендует покупать акции "Газпрома"

Аналитики КИТ Финанс Брокер не рекомендуют покупать акции "Газпрома", сообщается в обзоре компании.

"Торги по акциям "Газпрома" в среду открылись вниз после дивидендного гэпа, мы не рекомендуем покупать ценные бумаги компании. Во II квартале " Газпром" может получить снова убыток, но уже от основной деятельности из-за более низких цен и падения спроса на газ в связи с карантинными мерами на фоне распространения коронавируса, что отразится на размере годового дивиденда. Таким образом, есть риск, что акции "Газпрома" в ближайшее время не закроют дивидендный гэп", - пишут аналитики.

"Газпром" опубликовал финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО. Выручка компании сократилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,7 трлн руб. из-за обвала цен на газ в Европе. В результате валютной переоценки обязательств за отчётный период "Газпром" получил убыток в размере 116 млрд руб. против прибыли 536 млрд руб. годом ранее, отмечают специалисты КИТ Финанс Брокер.

Несмотря на полученный убыток, менеджмент компании сообщил, в расчете дивидендов за 2020 г. будет учитываться прибыль I кв. в размере 288 млрд руб. Корректировка на "неденежные" статьи уже предусмотрена новой дивидендной политикой компании, утвержденной в конце 2019 г. Таким образом, указывают в КИТ Финанс Брокер, "Газпром" уже заработал дивиденд в размере 4,87 руб. на акцию. Также менеджмент добавил, что рассчитывает на выплату дивидендов в размере 40% скорректированной чистой прибыли в 2020 г.