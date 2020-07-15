Ренессанс Капитал начал анализ ЛСР и Etalon с рейтингом "покупать" для их GDR

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" начала анализ ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) и Etalon (MOEX: ETLN), сообщается в обзоре аналитика инвесткомпании Артема Ямщикова.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ЛСР, рассчитанная Ямщиковым, составляет $2,6 за штуку, GDR Etalon - $2.

Рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была дана "покупать".

Оценки и рекомендации аналитиков для GDR (цены в долларах США):

Прогнозная цена ЛСР - 2,60 (текущая цена - 1,93), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Etalon - 2,00 (текущая цена - 1,39), рекомендация - покупать.