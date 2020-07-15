Ситуация на нефтяном рынке и повышенный аппетит к рисковым активам поддерживают рубль - "Нордеа банк"

Ситуация на нефтяном рынке и повышенный аппетит к рисковым активам позволяют рублю оставаться ниже 71 в паре с американской валютой, отмечается в обзоре "Нордеа банка".

Благодаря повышенному аппетиту к рисковым активам и комфортной ситуации на нефтяном рынке рубль торгуется ниже отметки 71 в паре с долларом США. Цены на нефть Brent в утренние часы умеренно растут на фоне данных о снижении запасов сырой нефти в Штатах и торгуются вблизи 43 долл./бар. В центре внимания нефтяного рынка в среду заседание мониторингового комитета ОПЕК+.

"Мы по-прежнему считаем, что ожидаемое увеличение добычи сырья странами ОПЕК+ на 2 mbd в августе не должно оказать негативного влияния на котировки, - отмечают эксперты банка. - Как следствие, ситуация на нефтяном рынке не ограничивает возможности рубля. В паре с евро рубль торгуется на более слабых отметках вблизи 80,8. Устойчивое укрепление евро на валютном рынке с начала недели происходит в условиях ожиданий пятничного саммита ЕС. Сегодня рубль попытается остаться в диапазоне 70,7-71,3 в паре с долларом, в паре с евро возможности рубля по-прежнему будут ограничены".

В качестве риск-факторов, которые могут оказать краткосрочное давление на рубль, стоит отметить новые негативные сообщения по торговым отношениям между США и Китаем, а также завтрашние данные по розничным продажам в США за июнь. В условиях вспышки эпидемии коронавируса в целом ряде штатов восстановление розничных продаж в США могло замедлиться. Сегодняшние аукционы ОФЗ с совокупным лимитом размещения в 100 млрд. руб. вряд ли окажут значимое влияние на российскую валюту.