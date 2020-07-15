Нет смысла покупать IT-компании, стоит подбирать циклические и недооцененные - ITI Capital

Фондовый рынок США в среду будет расти ввиду оптимизма по поводу перезапуска экономик и положительных новостей по вакцине против COVID-19, говорится в комментарии ITI Capital. Вопреки ожидаемому введению ограничений во Флориде и Калифорнии, инвесторы перекладываются в перепроданные сектора индекса Dow Jones, фиксируя прибыль в IT-компаниях. По мнению экспертов инвесткомпании, в любом случае нет смысла покупать IT-компании, стоит подбирать циклические и недооцененные.

"Отчетность банков США за 2К20, как и в первом квартале, оказалась неоднозначной, - отмечают аналитики ITI Capital. - С одной стороны, прибыль от торговли активами стремительно растет, но прибыль от потребительского сегмента и чистая процентная маржа продолжают сокращаться, будущие риски вынуждают увеличивать резервы, что уменьшает чистую прибыль. Мы изначально делали ставку на циклические компании, которые больше всего пострадали и зависят от темпов восстановления экономики, но в текущей ситуации не все так однозначно. В любом случае инвесторы сохраняют "бычий" настрой, как и мы, ожидая изменения статистических данных и новой информации по вакцине, создание которой запланировано на конец лета, согласно последним комментариям президента США. Мы считаем, что до изменения статистики сохранится высокая волатильность. В любом случае нет смысла покупать IT-компании, стоит подбирать циклические и недооцененные".