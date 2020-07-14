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14 июля 2020 года 18:10
Риски существенного ослабления рубля выглядят ограниченными - ГК "ФИНАМ"
Российский валютный рынок по-прежнему подвержен резкой смене настроений его участников из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса, но риски существенного ослабления рубля выглядят ограниченными, говорится в аналитическом материале ГК "ФИНАМ". Повышенная волатильность рубля на минувшей неделе во многом была обусловлена вышеуказанным фактором, напоминает аналитик ГК Анна Зайцева. Так, в начале торговой пятидневки инвесторы остро реагировали на известия о растущем числе новых случаев заражения во всем мире, что выражалось в снижении цен рисковых активов и, в частности, российской валюты. Однако после появления сообщений о положительных результатах применения препарата Ремдисивир компании Gilead Sciences при лечении коронавирусной инфекции ситуация на финансовых рынках стабилизировалась, что привело к укреплению рубля. "Помимо этого, на колебания курса российской валюты существенное влияние продолжает оказывать нестабильная динамика цен на нефть, - отмечает аналитик "ФИНАМа". - Напомним, что в настоящее время рубль имеет меньше поддержки в результате разворота в бюджетном правиле и сокращения в июле объема продажи валюты из Фонда национального благосостояния до 125,6 млрд рублей. Кроме того, известие о возможном смягчении квот на добычу нефти негативным образом отразилось на динамике цен "черного золота" и стоимости российской валюты в последние два дня". Среди обнародованной на прошедшей неделе макроэкономической статистики по России эксперт отмечает данные по валютным резервам Банка России. В июне данный показатель увеличился на 0,5% (м/м) и составил $568,9 млрд. Также были обнародованы данные по индексу потребительских цен: по итогам июня показатель увеличился на 0,2% (м/м) в сравнении с приростом на 0,3% (м/м) в мае, что оказалось ниже прогнозов в +0,3% (м/м). Кроме того, стали известны данные по сальдо торгового баланса. В мае профицит составил $3,67 млрд, что оказалось хуже апрельского значения в $6,43 млрд и ожиданий аналитиков в $5,5 млрд. "Также можно отметить публикацию на прошлой неделе Обзора рисков финансовых рынков Банка России. В этом документе регулятор отметил тенденцию к снижению короткой позиции участников рынка по рублю на валютных свопах в период с мая по июнь, что можно расценивать как сигнал о стабилизации ситуации на российском валютном рынке и снижении ожиданий резких всплесков волатильности курсов", - указывает А. Зайцева.
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