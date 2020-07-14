Пара доллар/рубль на текущей неделе продолжит консолидацию в нижней части диапазона 70-75 рублей - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль в рамках этой недели продолжит консолидацию в нижней части диапазона 70-75 рублей, отмечается в обзоре Промсвязьбанка. При этом сохраняются риски выхода в его верхнюю половину.

"Давление на национальную валюту может оказать ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, где слабые фундаментальные факторы и ожидание снижения квот на сокращение добычи в рамках ОПЕК+ могут привести к коррекционному снижению, что негативно скажется на динамике рубля по отношению к основным мировым валютам, - указывают эксперты банка. - Плюс к этому, распространение коронавируса в США и связанные с этим опасения восстановления карантинных ограничений, вкупе с ростом напряженности в отношениях между США и Китаем будут оказывать давление на широкий спектр рисковых активов, включая валюты развивающихся стран. Данный фактор также может усилить продажи в рубле. Из внутренних факторов поддержки национальной валюты можно выделить лишь продолжение продаж валюты по бюджетному правилу, хоть и в сокращенных объемах".