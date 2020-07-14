.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Устойчивость внешней торговли поддержала уверенное восстановление экономики Китая во втором квартале 2020 года - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
14 июля 2020 года 17:27
Устойчивость внешней торговли поддержала уверенное восстановление экономики Китая во втором квартале 2020 года - Julius Baer
Устойчивость внешней торговли поддержала уверенное восстановление экономики Китая во втором квартале 2020 года, отмечается в комментарии Julius Baer. "Рост импорта и экспорта в Китае в июне стал положительным, превысив ожидания, что указывает на восстановление внутреннего и нормализацию внешнего спроса, - отмечает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - Многие страны стали ослаблять карантинные меры и вновь открывать свои экономики. В целом, неожиданная устойчивость внешней торговли Китая способствует уверенному восстановлению его экономики, которое мы наблюдали во втором квартале". Более высокие, чем ожидалось, цифры, по мнению эксперта, были обусловлены продолжающимся ростом поставок предметов медицинского назначения, а также бытовой техники, компьютеров и мобильных телефонов. Так, объемы экспорта в США и десять членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) увеличился, в то время как экспорт в страны Евросоюза и Японию снова сократился. "Импорт показал рост относительно всех основных торговых партнеров, и улучшение коснулось широкого спектра товаров. Рост импорта был поддержан повышением цен на сырье и восстановлением внутреннего спроса. Увеличение объемов импорта соевых бобов, вероятно, связано с ростом закупок сельскохозяйственной продукции в США в связи с первым этапом торгового соглашения между США и Китаем. В целом, неожиданная устойчивость внешней торговли Китая способствовало уверенному восстановлению, которое мы наблюдали во втором квартал", - заключает Софи Альтерматт.
.
14 июля 2020 года 17:05
Аналитики Julius Baer прогнозируют сокращение ВВП еврозоны на 7,2% в 2020 году, говорится в комментарии компании. Снижение количества новых случаев заражения коронавирусом Европе и более быстрое восстановление деловой активности являются вескими причинами для смягчения пессимистичных взглядов на... читать дальше
.14 июля 2020 года 15:53
Доллар США остается в боковом тренде, ожидая технических изменений в ключевых парах и/или отхода от слабых и пассивных движений в ответ на колебания "риск-аппетита", говорится в комментарии Saxo Bank. "В Калифорнии, самом населенном штате США, объявлено закрытие всех баров, общепита в помещениях... читать дальше
.14 июля 2020 года 13:23
Инвесторы, вероятно, предпочтут воздержаться от риска, а низкие объемы торгов усилят масштаб движения, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). Главным событием ближайших дней станет заседание ОПЕК+ (вторник и среда), на котором, как ожидается, будет рекомендовано увеличить объемы добычи... читать дальше
.14 июля 2020 года 13:02
Смягчение ограничений ОПЕК+ должно охладить рост цен на нефть, отмечается в обзоре Raiffeisenbank. "Цены на нефть на текущей неделе корректируются перед встречей ОПЕК+, запланированной на 15 июля, - отмечает аналитик банка Андрей Полищук. - Среди участников картеля пока нет единого мнения -... читать дальше
.14 июля 2020 года 12:41
ФРС и мировые центральные банки сохраняют и будут сохранять аккомодационную политику, и никакие "пузыри" не станут для них препятствием независимо от рисков, говорится в обзоре Saxo Bank. Пусть пандемия COVID-19 началась как кризис системы здравоохранения, однако он быстро перерос в... читать дальше
.14 июля 2020 года 10:12
Нефть находится под давлением ожиданий решения стран ОПЕК+ в среду об уровне добычи в августе, отмечает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Наиболее вероятно, что картель придет к решению увеличить квоты добычи на 2 млн баррелей в сутки. Учитывая отсутствие прогресса в снижении темпов... читать дальше
.14 июля 2020 года 09:58
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на фоне роста числа новых заражений коронавирусом в странах мира и напряженности в отношениях между США и Китаем. Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются на фоне обеспокоенности, связанной с ужесточением карантинных мер в некоторых странах. читать дальше
.13 июля 2020 года 18:00
Julius Baer продолжает отдавать предпочтение акциям США из-за более высоких перспектив роста корпоративных прибылей
Американские акции с начала июня немного отставали от своих европейских аналогов после возобновления опасений, связанных с эпидемией коронавируса в США, отмечается в комментарии Julius Baer. Аналитики банка продолжают утверждать, что COVID-19 будет временной проблемой, и американские акции в... читать дальше
.13 июля 2020 года 17:25
ГК "ФИНАМ" подтвердил рекомендацию "покупать" для Invesco China Technology ETF и поставил на пересмотр в сторону повышения целевую цену, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Индексный фонд Invesco China Technology ETF (прежнее название Guggenheim China Technology... читать дальше
.13 июля 2020 года 15:00
Цены на нефть к середине минувшей недели отбросили унылый боковик, заменив его существенным снижением, которое уже к концу недели сменилось значительным подрастанием, говорится в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". И если падение цены можно было связать с просачивающимися на рынок... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.