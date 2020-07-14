Julius Baer прогнозирует сокращение ВВП еврозоны на 7,2% в 2020 году

Аналитики Julius Baer прогнозируют сокращение ВВП еврозоны на 7,2% в 2020 году, говорится в комментарии компании. Снижение количества новых случаев заражения коронавирусом Европе и более быстрое восстановление деловой активности являются вескими причинами для смягчения пессимистичных взглядов на перспективы роста экономики еврозоны, полагают специалисты.

"В борьбе с пандемией COVID-19 Европа, кажется, чувствует себя все лучше, в то время как количество новых случаев инфицирования в США остается высоким. Экономические показатели отражают эти события. Индикаторы ежедневной активности за март показывали более раннее и значительное снижение экономической активности в еврозоне, чем в США, Канаде или Японии, что указывает на более жесткие меры по сдерживанию распространения вируса. Награда - более заметное восстановление, которое началось в мае, после того как карантинные ограничения начали ослабевать", - пишет главный экономист Julius Baer Дэвид Коль.

"Ежедневные данные свидетельствуют о том, что деловая активность в странах еврозоны достигла 92% от докризисного уровня, тогда как в США она стагнирует на уровне около 67%. Быстрое восстановление в еврозоне стало неожиданностью и бросает вызов нашему прогнозу об опережающем росте экономики США во время коронакризиса, учитывая более выраженную поддержку правительства. США быстро мобилизовали меры налогово-бюджетной поддержки в размере более 13% ВВП, в то время как еврозона изначально была более нерешительной, обеспечив в конце апреля поддержку в размере около 9% ВВП, поскольку Италия и Испания испытывали финансовые трудности. С тех пор однако налогово-бюджетные меры усилились на национальном уровне, что увеличило общий объем поддержки в еврозоне почти до 13%, - отмечает Д. Коль. - Кроме того, Комиссия Европейского Союза (ЕС) настаивает на создании фонда восстановления ЕС, который расширит поддержку до более чем 16% ВВП. Фонд восстановления ЕС также должен способствовать более справедливому распределению поддержки в еврозоне. Оценки роста экономики еврозоны в настоящее время выглядят чрезмерно пессимистичными, так как дополнительная финансовая поддержка и более быстрое восстановление активности не полностью учтены в прогнозах. Так, Международный валютный фонд в последние месяцы снизил прогноз роста на 2020 год до минус 10,2%, Европейский центральный банк ожидает сокращения на 9,3%, в то время как Комиссия ЕС на прошлой неделе снизила прогноз до минус 8,7%. Мы ожидаем более умеренного сокращения ВВП еврозоны - на 7,2% в 2020 году".