JPMorgan возобновил анализ Сургутнефтегаза: рейтинг "префов" - "покупать", а ADR - "держать"

JPMorgan возобновил анализ ПАО "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), сообщается в обзоре инвестбанка.

Для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" была дана рекомендация "покупать", а для американских депозитарных расписок (ADR) этой нефтекомпании была дана рекомендация "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков для ADR (цены в долларах США):

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 5,50 (текущая цена - 5,40), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (прив., цена в рублях) - 45,00 (текущая цена - 36,10), рекомендация - покупать.