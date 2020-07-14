"ВТБ Мои Инвестиции" изменил состав топ-акций РФ, добавив Роснефть, Эталон и Polymetal

"ВТБ Мои Инвестиции" изменили состав топ-акций РФ, сообщается в аналитическом материале "ВТБ Мои Инвестиции".

"Мы представляем обновление подборки российских акций. На фоне снижения цен на газ и роста цен на нефть исключаем акции "Газпрома" и добавляем акции "Роснефти". С учётом снижающихся ставок по ипотеке и снятия режима самоизоляции в столичных регионах акции девелоперов выглядят привлекательно: мы фиксируем прибыль в акциях "Группы ЛСР", а взамен добавляем акции Эталона. Также отмечаем рост цен на золото и рост спроса на защитные активы - это продолжило быть катализатором роста золотодобывающих компаний. Мы фиксируем прибыль в акциях "Полюса" и добавляем акции Polymetal (вес 10%)", - пишут аналитики.

Подборка топ-акций РФ подходит инвесторам, фокусирующимся на долгосрочном приросте капитала и толерантным к краткосрочной волатильности рынка акций.

В топ-акций РФ также входят бумаги Сбербанка (обыкновенные и привилегированные акции), "Татнефти" ("обычка"), "АЛРОСА", "Норильского никеля", "Детского мира", Х5, "Интер РАО", "ЛУКОЙЛа", "РусАла", "Северстали" и "Сургутнефтегаза" ("префы").