Доллар США не имеет определенного направления - Saxo Bank

Доллар США остается в боковом тренде, ожидая технических изменений в ключевых парах и/или отхода от слабых и пассивных движений в ответ на колебания "риск-аппетита", говорится в комментарии Saxo Bank.

"В Калифорнии, самом населенном штате США, объявлено закрытие всех баров, общепита в помещениях и фитнес-клубов, чтобы справиться с новой вспышкой COVID-19 - а это повышает риск двойного снижения экономической активности. Чтобы валютный рынок отреагировал на шумиху на фондовом, понадобится, вероятно, широкая коррекция акций, включение цен на сырье в этот процесс и новые минимумы доходности облигаций с уплощением кривых доходности, - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Всё это должно будет помочь росту USD, но пока рано что-либо утверждать. Самым важным событием, которое поддержало бы наш долгосрочный прогноз на снижение USD, стала бы такая коррекция рынка акций, которая привела бы к значительному укреплению иены, но не доллара США (разве что слабенького относительно лишь рисковых валют). Так или иначе вчерашняя сессия выглядит разворотной как минимум тактически, и это перед самым сезоном публикации финансовой отчетности, который всерьез начинается в США во вторник".

Доллар США остается в "боковом" тренде, ожидая технических изменений в ключевых парах и/или отхода от слабых и пассивных движений в ответ на колебания "риск-аппетита", указывает Д. Харди. "Долгосрочный прогноз остается "медвежьим", но без зацепок в короткой и средней перспективах. Есть много возможностей для скачков USD вверх в случае, например, крупной коррекции американского рынка из-за опасений победы Байдена на выборах, хотя вообще-то политика демократов, по нашему мнению, для доллара как раз "медвежий" фактор" - пишет специалист Saxo Bank.