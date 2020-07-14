Рубль, вероятно, останется в диапазоне 70-71,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Российский сегмент продолжает следовать за глобальными трендами в отсутствии локальных инфоповодов. Определяющим фактором для рубля остается динамика цен на нефть, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "Мы не ожидаем высокой волатильности в российском сегменте. Рубль, вероятно, останется в диапазоне 70-71,5 руб./$1", - указывают специалисты банка.