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14 июля 2020 года 14:39
Акции Газпрома выглядят лучше рынка - ИК "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи во вторник снизился под влиянием ухудшения динамики внешних рынков, акции Газпрома выглядят лучше рынка, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. "Акции Газпрома выглядят лучше рынка, понизившись с утра на 1%, - указывает эксперт ИК. - Убыток компании в первом квартале 2020 года в определяющей мере носит разовый характер, сформирован за счет отрицательных курсовых разниц и увеличения на этом фоне финансовых расходов до 682 970 млрд руб против 68 991 млрд руб в январе-марте 2019 года. С учетом корректировок на "неденежные" статьи расходов, по данным компании, "в расчете дивидендов за 2020 год будет учитываться прибыль первого квартала в размере 288 млрд рублей"". Также А. Осин указывает, что вторник - последний день торговли с дивидендами для обыкновенных акций Газпрома, также АФК Системы. Для привилегированных акций Мечела и для обыкновенных и привилегированных акций Сургутнефтегаза такой датой станут среда и четверг соответственно. На этом фоне обыкновенные акции Сургутнефтегаза, Мечела и АФК торгуются сегодня утром хуже рынка. По мнению эксперта ИК "Фридом Финанс", с учетом ухудшения внешнего и внутреннего информационного фона в последние дни, сегодня вновь сравнительно высоки шансы снижения российского рынка акций. Однако, с учетом статистики краткосрочной волатильности рынка и принимая во внимание стабильность цен на нефть Brent вблизи $42 баррель, потенциал дальнейшего снижения рынка на дневных и вечерних торгах выглядит ограниченным. "Целевые диапазоны закрытия вторника для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2720-2895 пунктов, 70,20-71,40 рублей и 79,75-80,90 рублей за доллар США и евро соответственно", - заключает А. Осин.
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14 июля 2020 года 17:27
Устойчивость внешней торговли поддержала уверенное восстановление экономики Китая во втором квартале 2020 года - Julius Baer
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.14 июля 2020 года 17:05
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.14 июля 2020 года 15:53
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.14 июля 2020 года 13:23
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.14 июля 2020 года 13:02
Смягчение ограничений ОПЕК+ должно охладить рост цен на нефть, отмечается в обзоре Raiffeisenbank. "Цены на нефть на текущей неделе корректируются перед встречей ОПЕК+, запланированной на 15 июля, - отмечает аналитик банка Андрей Полищук. - Среди участников картеля пока нет единого мнения -... читать дальше
.14 июля 2020 года 12:41
ФРС и мировые центральные банки сохраняют и будут сохранять аккомодационную политику, и никакие "пузыри" не станут для них препятствием независимо от рисков, говорится в обзоре Saxo Bank. Пусть пандемия COVID-19 началась как кризис системы здравоохранения, однако он быстро перерос в... читать дальше
.14 июля 2020 года 10:12
Нефть находится под давлением ожиданий решения стран ОПЕК+ в среду об уровне добычи в августе, отмечает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Наиболее вероятно, что картель придет к решению увеличить квоты добычи на 2 млн баррелей в сутки. Учитывая отсутствие прогресса в снижении темпов... читать дальше
.14 июля 2020 года 09:58
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на фоне роста числа новых заражений коронавирусом в странах мира и напряженности в отношениях между США и Китаем. Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются на фоне обеспокоенности, связанной с ужесточением карантинных мер в некоторых странах. читать дальше
.13 июля 2020 года 18:00
Julius Baer продолжает отдавать предпочтение акциям США из-за более высоких перспектив роста корпоративных прибылей
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.13 июля 2020 года 17:25
ГК "ФИНАМ" подтвердил рекомендацию "покупать" для Invesco China Technology ETF и поставил на пересмотр в сторону повышения целевую цену, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Индексный фонд Invesco China Technology ETF (прежнее название Guggenheim China Technology... читать дальше
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