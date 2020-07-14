Акции Газпрома выглядят лучше рынка - ИК "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи во вторник снизился под влиянием ухудшения динамики внешних рынков, акции Газпрома выглядят лучше рынка, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Александра Осина.

"Акции Газпрома выглядят лучше рынка, понизившись с утра на 1%, - указывает эксперт ИК. - Убыток компании в первом квартале 2020 года в определяющей мере носит разовый характер, сформирован за счет отрицательных курсовых разниц и увеличения на этом фоне финансовых расходов до 682 970 млрд руб против 68 991 млрд руб в январе-марте 2019 года. С учетом корректировок на "неденежные" статьи расходов, по данным компании, "в расчете дивидендов за 2020 год будет учитываться прибыль первого квартала в размере 288 млрд рублей"".

Также А. Осин указывает, что вторник - последний день торговли с дивидендами для обыкновенных акций Газпрома, также АФК Системы. Для привилегированных акций Мечела и для обыкновенных и привилегированных акций Сургутнефтегаза такой датой станут среда и четверг соответственно. На этом фоне обыкновенные акции Сургутнефтегаза, Мечела и АФК торгуются сегодня утром хуже рынка.

По мнению эксперта ИК "Фридом Финанс", с учетом ухудшения внешнего и внутреннего информационного фона в последние дни, сегодня вновь сравнительно высоки шансы снижения российского рынка акций. Однако, с учетом статистики краткосрочной волатильности рынка и принимая во внимание стабильность цен на нефть Brent вблизи $42 баррель, потенциал дальнейшего снижения рынка на дневных и вечерних торгах выглядит ограниченным. "Целевые диапазоны закрытия вторника для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2720-2895 пунктов, 70,20-71,40 рублей и 79,75-80,90 рублей за доллар США и евро соответственно", - заключает А. Осин.