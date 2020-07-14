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14 июля 2020 года 14:04
Северсталь: снижение средних цен реализации на сталь на 4% к/к выглядит весьма умеренным в контексте пандемии - Альфа-банк
Снижение средних цен реализации на сталь на 4% к/к у Северстали выглядит весьма умеренным в контексте пандемии, отмечается в обзоре Альфа-банка. Северсталь (SVST: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $17,6/ГДР) первой среди компаний-аналогов металлургического сектора представила операционные результаты за 2К20, сообщается в обзоре банка. Продажи стальной продукции снизились на 7% к/к до 2,55 млн тонн на фоне снижения производства чугуна из-за проведения плановых ремонтных работ на доменных печах №1, №4 и №5. "Пандемия Covid-19 негативно повлияла на спрос на сталь во всем мире, - указывают эксперты Альфа-банка. - Спрос на сталь в странах – крупнейших производителях стали, таких как Япония, Южная Корея, Индия и США, снизился на 20-40% г/г, согласно данным статистики за апрель-май. Продажи Северстали снизились всего на 7% к/к в 2К20. Снижение средних цен реализации на сталь на 4% к/к выглядит весьма умеренным в контексте пандемии. Рост цен на 2% к/к на оцинкованную сталь и сталь с полимерным покрытием говорит в поддержку сильного спроса на внутреннем рынке. Стоит отметить, что структура продаж на внутреннем/экспортном рынках компании почти не изменилась и составляет 56 к 44%, тогда как на долю продукции с высокой добавленной стоимостью пришлось 43% совокупных продаж против 42% в 1К20. Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью сосредоточены на внутреннем рынке". Представленные цифры, по мнению экспертов Альфа-банка, также говорят о том, что небольшую часть объемов компания перенаправила на экспортные рынки. Это еще один аргумент в пользу сильного внутреннего спроса. Отметим сильное ускорение объемов производства на Северсталь Ресурс. Объемы продаж коксующегося угля на Воркутауголь выросли на 34% к/к до 1,28 млн т в 2К20 на фоне запланированного роста объемов производства. Объемы внутреннего потребления концентрата коксующегося угля выросли на 19% к/к. "Продажи окатышей снизились на 4% к/к. Северсталь перенаправила объемы продаж окатышей из Европы на Ближний Восток, в Центральную и Южную Америку, Китай и Африку. По имеющимся у нас сведениям, Северсталь организовала поставку окатышей в компанию CSN, Бразилия. Северсталь не представила прогноза на 3К20. Однако мы наблюдаем позитивную динамику цен на сталь: цены на железную руду превышают $100/т, CFR, Китай (62% Fe). Цены на горячекатаный рулон, FOB, достигли 410$/тонну в июле", - заключают аналитики банка.
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14 июля 2020 года 17:27
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.13 июля 2020 года 18:00
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.13 июля 2020 года 17:25
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