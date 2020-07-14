Смягчение ограничений ОПЕК+ должно охладить рост цен на нефть - Raiffeisenbank

Смягчение ограничений ОПЕК+ должно охладить рост цен на нефть, отмечается в обзоре Raiffeisenbank.

"Цены на нефть на текущей неделе корректируются перед встречей ОПЕК+, запланированной на 15 июля, - отмечает аналитик банка Андрей Полищук. - Среди участников картеля пока нет единого мнения - продлевать ли текущие ограничения еще на один месяц. Напомним, что ранее министр энергетики РФ А. Новак прогнозировал дефицит на рынке нефти в июле в размере 3-5 млн барр. на фоне восстановления спроса. Мы полагаем, что картель не станет переносить текущие лимиты на август, и уровень сокращения добычи снизится с 9,7 млн б/с до 7,7 млн б/с. Сейчас цены и так находятся на достаточно высоком уровне, а дальнейший их рост может привести к восстановлению добычи в США. Пока замедление бурения там продолжается: по данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых установок снизилось до уровня 2006 г. и составляет всего 181 штуку. При этом добыча в стране, по данным Министерства энергетики США, сократилась с пиковых уровней на 2,1 млн б/с до 11 млн б/с".

Однако в то же время спрос восстанавливается несколько быстрее, чем предполагал рынок, подчеркивает эксперт. Так, Международное энергетическое агентство повысило прогноз по спросу в 2020 г. на 0,4 млн б/с до 92,1 млн б/с., в 2021 г. ожидается дополнительный рост до 97,4 млн б/с. О положительной динамике спроса говорят и опережающие индикаторы. Так, по данным Apple, запросы на прокладку маршрутов автомобильным транспортом выросли в Италии на 70% по сравнению с началом года (13 января), в Германии рост составил почти 50%, а в США – 21%. Данные также частично подтверждаются ростом трафика на дорогах. В небольших городах Германии он уже вырос на 25% по сравнению с докризисным уровнем. Тем не менее, в некоторых странах наблюдается возобновление роста заболеваемости, что угрожает новыми ограничительными мерами. Однако аналитики Raiffeisenbank полагают, что жесткие ограничения вряд ли будут приняты.

По мнению Андрея Полищука, на этой неделе движение цен также будет в сильной степени зависеть от данных по запасам нефти в США: неделей ранее наблюдался значительной рост (+5,6 млн барр.), и рынок сейчас ждет сокращения запасов (на неделе, закончившейся 10 июля) на 1,8 млн барр. "В целом мы полагаем, что в ближайшие 1-2 месяца возможна коррекция цен после смягчения ограничений по добыче ОПЕК+. Также стоит помнить, что на рынке сформировались огромные запасы нефти, которые довольно долго будут распродаваться. По ожиданиям Министерства энергетики США, мировые запасы нефти снизятся к докризисным уровням лишь к концу 2021 г. Тем не менее, на фоне значительного восстановления спроса цены продолжат расти в текущем году (в 4 кв. 2020 г. мы ждем, что средняя цена марки Brent достигнет 47 долл./барр.)", - заключает эксперт Raiffeisenbank.