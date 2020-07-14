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14 июля 2020 года 13:23
Инвесторы, вероятно, предпочтут воздержаться от риска - BCS Global Markets
Инвесторы, вероятно, предпочтут воздержаться от риска, а низкие объемы торгов усилят масштаб движения, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). Главным событием ближайших дней станет заседание ОПЕК+ (вторник и среда), на котором, как ожидается, будет рекомендовано увеличить объемы добычи вместо продления действующих квот в свете восстановления добычи в США, отмечают специалисты BCS GM. Кроме того, эпидемиологическая ситуация в мире по-прежнему вызывает опасения, поскольку рост числа заболевших в ключевых экономиках уже приводит к повторному введению карантина (Калифорния, Техас, Флорида) или более медленной отмене ограничений, что ухудшает перспективы восстановления экономики. "На этом фоне инвесторы, вероятно, предпочтут воздержаться от риска, а цены на нефть продолжат снижаться, в то время как низкие объемы торгов, характерные для летнего затишья, усилят масштаб движения", - полагает аналитик компании Марк Брэдфорд.
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14 июля 2020 года 17:27
Устойчивость внешней торговли поддержала уверенное восстановление экономики Китая во втором квартале 2020 года - Julius Baer
Устойчивость внешней торговли поддержала уверенное восстановление экономики Китая во втором квартале 2020 года, отмечается в комментарии Julius Baer. "Рост импорта и экспорта в Китае в июне стал положительным, превысив ожидания, что указывает на восстановление внутреннего и нормализацию... читать дальше
.14 июля 2020 года 17:05
Аналитики Julius Baer прогнозируют сокращение ВВП еврозоны на 7,2% в 2020 году, говорится в комментарии компании. Снижение количества новых случаев заражения коронавирусом Европе и более быстрое восстановление деловой активности являются вескими причинами для смягчения пессимистичных взглядов на... читать дальше
.14 июля 2020 года 15:53
Доллар США остается в боковом тренде, ожидая технических изменений в ключевых парах и/или отхода от слабых и пассивных движений в ответ на колебания "риск-аппетита", говорится в комментарии Saxo Bank. "В Калифорнии, самом населенном штате США, объявлено закрытие всех баров, общепита в помещениях... читать дальше
.14 июля 2020 года 13:02
Смягчение ограничений ОПЕК+ должно охладить рост цен на нефть, отмечается в обзоре Raiffeisenbank. "Цены на нефть на текущей неделе корректируются перед встречей ОПЕК+, запланированной на 15 июля, - отмечает аналитик банка Андрей Полищук. - Среди участников картеля пока нет единого мнения -... читать дальше
.14 июля 2020 года 12:41
ФРС и мировые центральные банки сохраняют и будут сохранять аккомодационную политику, и никакие "пузыри" не станут для них препятствием независимо от рисков, говорится в обзоре Saxo Bank. Пусть пандемия COVID-19 началась как кризис системы здравоохранения, однако он быстро перерос в... читать дальше
.14 июля 2020 года 10:12
Нефть находится под давлением ожиданий решения стран ОПЕК+ в среду об уровне добычи в августе, отмечает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Наиболее вероятно, что картель придет к решению увеличить квоты добычи на 2 млн баррелей в сутки. Учитывая отсутствие прогресса в снижении темпов... читать дальше
.14 июля 2020 года 09:58
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются во вторник на фоне роста числа новых заражений коронавирусом в странах мира и напряженности в отношениях между США и Китаем. Цены на нефть эталонных марок во вторник снижаются на фоне обеспокоенности, связанной с ужесточением карантинных мер в некоторых странах. читать дальше
.13 июля 2020 года 18:00
Julius Baer продолжает отдавать предпочтение акциям США из-за более высоких перспектив роста корпоративных прибылей
Американские акции с начала июня немного отставали от своих европейских аналогов после возобновления опасений, связанных с эпидемией коронавируса в США, отмечается в комментарии Julius Baer. Аналитики банка продолжают утверждать, что COVID-19 будет временной проблемой, и американские акции в... читать дальше
.13 июля 2020 года 17:25
ГК "ФИНАМ" подтвердил рекомендацию "покупать" для Invesco China Technology ETF и поставил на пересмотр в сторону повышения целевую цену, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Индексный фонд Invesco China Technology ETF (прежнее название Guggenheim China Technology... читать дальше
.13 июля 2020 года 15:00
Цены на нефть к середине минувшей недели отбросили унылый боковик, заменив его существенным снижением, которое уже к концу недели сменилось значительным подрастанием, говорится в комментарии ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". И если падение цены можно было связать с просачивающимися на рынок... читать дальше
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