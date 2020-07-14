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14 июля 2020 года 12:25
Укрепление рубля в краткосрочной перспективе маловероятно - РФПИ
Укрепление рубля в краткосрочной перспективе маловероятно, говорится в комментарии РФПИ. "Торги понедельника рубль завершил умеренным снижением на 0,36%, что соотносилось с динамикой большинства остальных ЕМ валют. - комментирует главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. - Дневные колебания проходили в диапазоне 70,50-71,00/USD, в рамках которого сохранялся относительный баланс рыночных потоков. На фоне более-менее стабильного (вчера) новостного фона извне из внутренних новостей на рубль могли повлиять предварительные оценки по платежному балансу за 2К20, указавшие на существенно более низкий размер профицита текущего счета (US$0,6 млрд), чем ожидал рынок. Основной причиной столь слабых показателей стало снижение сырьевого экспорта, которое перевесило улучшение балансов по другим (отрицательным) компонентам текущего спроса (торговля услугами, инвестиционные доходы). Все это происходило на фоне сохранения чистого оттока капитала частного сектора (US$12,1 млрд)". Опубликованные данные, по мнению эксперта, лишь усилили ожидания инвесторов относительно возможного ослабления рубля в 3К20, поскольку в этот период текущий счет обычно ухудшается из-за действия сезонных факторов. Тем не менее, в этом году из-за пандемии это правило может быть нарушено, ведь границы остаются закрытыми для туристов, а бизнес только восстанавливает свою активность. "Однако показательным является тот факт, что снижение импорта в 2К20 оказалось не таким значительным, как мы ждали, и причиной этому является довольно крепкий курс рубля, наблюдавшийся в мае-июне. В 3К20, действительно, возможен дефицит текущего счета, однако для рубля важен баланс финансовых потоков, который будет складываться под влиянием и внутренних (действия ЦБ, скорость восстановления экономики), и внешних факторов (темпы роста мировой экономики, скорость снятия карантинных ограничений). В целом, пока сохраняем свой осторожный взгляд на краткосрочные перспективы рубля, его рост пока видится маловероятным", - заключает Д. Полевой.
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