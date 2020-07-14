ФРС и мировые центральные банки сохраняют и будут сохранять аккомодационную политику - Saxo Bank

ФРС и мировые центральные банки сохраняют и будут сохранять аккомодационную политику, и никакие "пузыри" не станут для них препятствием независимо от рисков, говорится в обзоре Saxo Bank.

Пусть пандемия COVID-19 началась как кризис системы здравоохранения, однако он быстро перерос в экономический и социальный, констатирует стратег Saxo Bank по австралийскому рынку Элеанор Крейг.

Эксперт отмечает, что при кризисе обнажаются сильные и слабые стороны существующих операционных моделей. "В период такой неопределенности, когда открытость, регуляторное согласование и международное сотрудничество могли бы только принести пользу индивидуумам и национальным государствам, похоже, что сам кризис и поиск виновных в пандемии усилят существующую тенденцию деглобализации, автономии и националистических настроений, - пишет Э. Крейг. - В таком случае существующее неравенство усугубится, пошатнутся сами основы демократии и произойдет дальнейшая фрагментация в устройстве геополитики, которое поддерживало мировой порядок с момента падения Берлинской стены. Итог - замедление экономического роста в сочетании с ослаблением свободы рынка и независимости центральных банков параллельно с растущей поляризацией общества, что повышает политическую нестабильность и делает экономику уязвимой".

Специалист Saxo Bank указывает, что после нескольких десятилетий оптимизации глобальных цепочек поставок, когда приоритет отдавался минимизации затрат, пандемия COVID-19 обнажила уязвимые места в схеме производства "точно в срок", когда запасов либо нет, либо они очень малы. Торговая война США и Китая породила этот сдвиг и стала предупреждением, что нельзя слишком сильно полагаться на Китай. А пандемия теперь усилила тенденцию к переходу от глобализации к локализации. Теперь бизнес будет повышать устойчивость цепочек поставок посредством локализации и региональных связей, создавая более надежные производства, позволяющие более эффективно справляться с перебоями и "хвостовыми" рисками.

Австралия, будучи небольшой открытой экономикой с высокими затратами на энергию и труд, а также с устаревшей промышленностью, оказывается весьма уязвима перед деглобализацией. Многое будет зависеть от итоговых мер, которые будут приняты специальной комиссией федерального правительства по этой проблеме.

Переход к самодостаточности должен происходить не только на уровне компаний, но также и на уровне потребителей и всей страны, указывает Элеанор Крейг: государство стимулирует импортозамещение через локализацию производственных мощностей. От правительственных инвестиций до потребителей - везде наблюдается предпочтение локального глобальному. Австралийцы проведут отпуск в своей стране не по своему желанию, а из-за необходимости. Однако перемена наблюдается и в том, что касается местного бизнеса и отечественной продукции: австралийцы поддерживают их всё больше. Недавнее исследование компании Venture Insights для NBN Co выявило, что 70% опрошенных теперь предпочитают местную продукцию импортной при онлайн-покупках во время карантина.

Угрозу представляет не только сам кризис, но и та ситуация, когда государственное вмешательство становится нормой. Нетрадиционные монетарные меры, в первую очередь примененные для помощи ослабленным экономикам, рискуют усугубить структурные проблемы неолиберальных экономических систем. Такие проблемы усугубляют неравенство, способствуя постоянному переходу благосостояния к постоянно уменьшающейся доле населения. Профилактика, как правило, бывает лучше лечения. Но австрийское "лекарство", хотя и политически невыгодное, может быть лучше "профилактики", которая дает огромный корпоративный долг, компании-зомби и растущее неравенство на фоне снижения производительности, отмечает стратег.

"Замещение капитализма корпоративным социализмом, рост экономического неравенства и непропорциональные потери, понесенные малым бизнесом и людьми с невысоким доходом, только усилят рост популизма, который мы наблюдаем в последние годы. Центральные банки могут стараться подавить волатильность, но хаотичность в системе приведет к возникновению нестабильности в других сферах: агрессия и общественная поляризация подорвут политическую стабильность и разъединит ткань социума. Такая агрессия питает "ястребов", которые будут атаковать глобализацию как жупел, усиливая свои проигрышные по природе протекционистские режимы под маской самодостаточности. В итоге поддержка националистических настроений, которые показали способность набирать поддержку избирателей благодаря простым ответам на сложные вопросы, является еще одним благоприятным фактором для деглобализации.

Для рисковых активов это должно быть неблагоприятным сочетанием, - отмечает специалист. - Однако динамика акций в данный момент определяется избытком ликвидности и спекулятивными настроениями, а не фундаментальными показателями".

ФРС и мировые центральные банки сохраняют и будут сохранять аккомодационную политику, уверена Э. Крейг . "И никакие "пузыри" не станут для них препятствием независимо от рисков. Рост цен на активы может давать ощущение стабильности, однако он повышает уязвимость системы, поскольку стоимость компаний оказывается переоцененной и оторванной от реальности. Из истории мы знаем, что иррациональность может держаться на финансовых рынках намного дольше, чем сохраняется платежеспособность. Хотя надо полагать, что фундаментальные показатели в итоге отодвинут ликвидность на второй план, господство ликвидности оказалось довольно стойким - особенно при том, что нехватка привлекательных альтернатив и ожидание, что ставки долго останутся низкими, толкают инвесторов вверх по рисковому спектру, в акции (принцип TINA - "нет варианта лучше"). Вынужденные действиями центробанков покупать активы при снижении цен такие инвесторы гонятся за доходностью и вкладываются в рисковые активы (FOMO - синдром упущенной выгоды). Сопротивление оказалось тщетным и дорогостоящим, однако такая динамика создает такую извращенную ситуацию, когда не нужно ожидать быстрого восстановления экономики, чтобы покупать акции (и, соответственно, "продавать" деньги, эффективные рынки и установление цен)", - пишет она в комментарии.

Пусть центральные банки сделали так, что реальность не отражается на ценах активов, однако самой реальности всё равно грозят эффекты капитализма - и это проявляется в беспрецедентной потере рабочих мест и росте безработицы, обращает внимание Элеанор Крейг.

В Австралии основное внимание должно уделяться перестройке экономики, а не выправлению бюджета и откату стимулирующих мер. Пандемия COVID-19 должна стать катализатором усиленного оживления экономики в противовес расточительности центробанков, уверена эксперт Saxo Bank.

Диверсифицированный и инклюзивный рост должен стать образом действия с централизацией бюджетных расходов вокруг создания рабочих мест, а также оживления инвестиций и производительности в противоположность поощрению спекуляции на непроизводящих активах, таких как недвижимость. Необходимы поощрение научно-исследовательской деятельности, выходящее за рамки налоговых льгот, инвестиции в профильное образование (как профессиональное, так и фундаментальное), переподготовку и повышение квалификации, а также регуляторное затишье.

При развитии отечественной промышленности освоение возобновляемой энергетики может не только стимулировать внутреннее производство, но и создать основу для более активной и продуктивной экономики после пандемии, которая будет работать еще долгие годы, а не только здесь и сейчас, считает Э. Крейг.

"При разговорах о деглобализации и импортозамещении часто забывают о концепции сравнительного преимущества. Однако Австралия имеет явное сравнительное преимущество в возобновляемых ресурсах; при этом нигде, как в Австралии, так не ощущался в этом году разрушительный эффект изменений климата. Отсюда следует необходимость в инвестициях и фискальном стимулировании, нацеленных не только на экономический кризис, но и на климатический, - отмечает стратег банка. - Те положения, от которых в последние годы зависели цены на активы, теперь меняются; а значит, пора уходить в портфелях от традиционного соотношения 60/40. Инструменты с фиксированным доходом больше не смогут служить буфером для сбалансированного портфеля – доходности уже на исторических минимумах, а выигрыш от выпуклости денежного потока исчерпан. Тенденция к деглобализации и усиленное внимание к экономическому суверенитету заставляют отдавать локальному предпочтение перед глобальным. Увеличение вложений в местную инфраструктуру, борьбу с изменением климата, в устойчивое развитие, ветряную и солнечную энергетику, энергетическую и водную безопасность, оборону и медицинскую инфраструктуру – всё это создает привлекательные возможности в мире акций. При этом диверсификация портфелей направляется в сторону драгоценных металлов, альтернативных инвестиций и реальных активов".