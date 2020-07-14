Размещение новых бондов МОЭК состоится, скорее всего, с премией к ОФЗ около 115 б.п. - Уралсиб

Размещение новых бондов МОЭК состоится, скорее всего, с премией к ОФЗ около 115 б.п., говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

ПАО «МОЭК» (-/-/-) во вторник, 14 июля, с 11:00 до 16:00 будет принимать заявки инвесторов на выпуск биржевых облигаций серии 001Р-04 объемом 5 млрд руб. Срок обращения выпуска составляет шесть лет, но предусмотрена оферта через три года. В ходе премаркетинга был заявлен ориентир ставки первого купона в диапазоне 5,85–5,95% годовых, что эквивалентно доходности к оферте в размере 5,94–6,04% годовых.

Аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина напоминает, что в предыдущий раз эмитент выходил на первичный рынок долга в ноябре прошлого года, разместив выпуск серии 001Р-03 на 5 млрд руб. с трехлетней офертой под ставку купона 6,8% годовых. Этот выпуск сейчас на вторичном рынке неликвиден, что затрудняет его использование в качестве бенчмарка. По мнению эксперта, для определения справедливого уровня первого купона можно использовать недавнее размещение еще одной дочерней структуры Газпрома ОГК-2 (-/-/ВВВ-), эмитент на днях сформировал книгу заявок на выпуск с трехлетней офертой под ставку купона 5,75% годовых.

"Компании сопоставимы по уровню долговой нагрузки и масштабам бизнеса, поэтому могут занять примерно на одном уровне. Соответственно, для нового выпуска МОЭК мы ждем понижения первоначального ориентира и формирования книги заявок тоже вблизи ставки купона 5,75% годовых, что будет означать премию к кривой рублевых госбумаг около 115 б.п. Размещение нового выпуска на бирже запланировано на 22 июля", - указывает Ольга Стерина.