Рубль на текущей неделе может приблизиться к отметке 70 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль продолжит восстанавливаться и на текущей неделе может приблизиться к отметке 70 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"В целом курс рубля становится более стабильным, и признаков высокого спроса на иностранную валюту, отмечавшегося ранее, не наблюдается. Напротив, предложение иностранной валюты от экспортеров в связи с уплатой налогов и дивидендов в конце месяца будет постепенно нарастать", - говорится в аналитических материалах Sberbank Investment Research.

Кроме того, в них говорится, что во вторник утром баррель нефти марки Brent котируется чуть выше $43, инвесторы ждут выхода ежемесячного отчета Управления энергетической информации США (EIA) с прогнозами по добыче сланцевой нефти на август. Как считают эксперты, если отчет покажет, что темпы сокращения сланцевой добычи замедлились, цены на нефть могут оказаться под давлением, и цены на нефть марки Brent, возможно, протестируют уровень поддержки в $42,4 за баррель, а потенциал роста будет ограничен сопротивлением $43,5.

Стратеги Sberbank CIB по рынку акций проанализировали, какие компании могут опередить рынок на фоне снижения процентных ставок и увеличения притока розничных инвесторов в акции. По их мнению, кандидатами на опережающий рост могут быть компании, пользующиеся спросом у розничных инвесторов - электроэнергетические и высокотехнологичные корпорации, а также эмитенты с большими дивидендными выплатами. В их число входят "ЛУКОЙЛ", "Татнефть", "Газпром", "Яндекс", Mail.ru Group, "ОГК-2" и "Группа ЛСР"