Рубль во вторник попытается закрепиться ниже 71 руб./$1 - "Нордеа банк"

Рубль во вторник попытается закрепиться ниже 71 руб./$1, в паре с евро рублю по-прежнему будет трудно отыгрывать позиции в условиях стабильности европейской валюты на фоне ожиданий по согласованию общеевропейского фонда для восстановления экономики ЕС, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Несмотря на ухудшение настроений на глобальных площадках накануне, валюты развивающихся стран (в том числе и рубль) остаются относительно стабильными. Российская валюта в моменте торгуется немногим ниже 71 рубля в паре с долларом США. При этом в паре с евро рубль находится выше отметки 80 рублей в условиях укрепления европейской валюты на форекс-рынке.

Настроения на рынках и "аппетит" к риску в утренние часы вторника умеренно поддерживают данные по китайской торговле. В частности, объемы китайского экспорта и импорта по итогам июня оказались значительно лучше консенсус-прогноза (+0,5% vs минус 1,5% г/г и +2,7% vs минус 10% г/г соответственно), что свидетельствует о дальнейшем восстановлении деловой активности в КНР, отмечают аналитики "Нордеа банка".

Нефтяные котировки продолжают торговаться в русле прочих рисковых активов и в моменте остаются выше отметки 42 долл./барр., что не оказывает значимого влияния на российскую валюту.

"Мы сохраняем свой взгляд на то, что вероятное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в августе на 2 mbd не окажет значимого влияния на котировки. В условиях укрепления валют-аналогов (мексиканский песо, южноафриканский ранд) рубль во вторник попытается закрепиться ниже 71 в паре с долларом. В паре с евро рублю по-прежнему будет трудно отыгрывать позиции в условиях стабильности европейской валюты на фоне ожиданий по согласованию общеевропейского фонда для восстановления экономики ЕС. При этом в качестве риск-факторов стоит по-прежнему выделить распространение коронавируса по всему миру и вероятность дальнейшей эскалации отношений между США и КНР", - указывают специалисты банка.