Наиболее вероятно укрепление рубля от текущих уровней к 70 руб. за доллар в краткосрочной перспективе - Sberbank Asset Management

Наиболее вероятно в краткосрочной перспективе укрепление рубля от текущих уровней к 70 руб. за доллар, причем волатильность в рубле может сохраниться на относительно высоком уровне, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.

"Валюты развивающихся стран остались без существенных изменений по итогам недели, в то же время рубль демонстрировал укрепление, что отчасти было обусловлено более слабой его динамикой в конце июня - начале июля. По итогам недели российская валюта укрепилась на 1% по отношению к доллару США. Полагаем, что волатильность в рубле может сохраниться на относительно высоком уровне. Основными факторами, влияющими на рубль в краткосрочной перспективе, будет, во-первых, динамика нефтяных цен, а во-вторых, изменение аппетита к риску в глобальном масштабе. При этом от текущих уровней наиболее вероятно укрепление национальной валюты - к 70 рублям за доллар", - отмечает Ренат Малин.