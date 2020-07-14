Курс рубля во вторник попробует проверить на прочность уровень 71,50 за доллар - "Открытие Брокер"

Курс рубля на фоне снижения цен на нефть и минорных настроений на внешних фондовых площадках во вторник попробует проверить на прочность 71,50 за доллар, говорится в комментарии начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаила Шульгина.

"Несмотря на то, что краткосрочные перспективы цен на нефть и рубля выглядят не очень оптимистично, предполагая риск падения до $40/барр. (Brent) и возможность роста до 72,00 - 72,50 в паре USD/RUB, отмечаем, что контанго во фьючерсах на североморский сорт усиливается по сравнению со спредами между контрактами в начале месяца. Котировки в декабрьском контракте на 50 центов превышают котировки в октябрьском фьючерсе. Усиление контанго является сигналом того, что Brent оставляет за собой шанс проверить на прочность $45/барр. Соответственно, рубль при таких условиях может уйти ниже 70 за единицу американской валюты", - отмечает М. Шульгин.