Рынок ОФЗ в ближайшие дни продемонстрирует устойчивость - Промсвязьбанк

Рынок ОФЗ в ближайшие дни продемонстрирует устойчивость благодаря приближению заседания ЦБ РФ (24 июля), на котором может быть принято решение по снижению ключевой ставки, сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

"Аппетит" к риску на глобальных рынках снизился во вторник из-за нового раунда обострения отношений США и Китая. Инвесторы обеспокоены возможным делистингом акций китайских компаний с бирж США, а также ограничениями по инвестированию пенсионных средств США в акции китайских компаний.

"Тем не менее, мы ожидаем, что рынок ОФЗ в ближайшие дни продемонстрирует устойчивость благодаря приближению заседания ЦБ РФ (24 июля), на котором может быть принято решение по снижению ключевой ставки. В понедельник Эльвира Набиуллина на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации отметила, что данные после июньского заседания подтверждают, что пространство для снижения ключевой ставки сохраняется. Так, инфляция в июне-июле сохраняется по нижней границе прогноза ЦБ и ниже таргета регулятора. В июне инфляция составила 3,2%,а в начале июля - 3,3% в годовом сравнении. При снижении ключевой ставки 24 июля до 4,0%, по нашим оценкам, доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 5,3-5,4% годовых", - пишут специалисты Промсвязьбанка.