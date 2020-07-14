Индекс Мосбиржи перейдет в диапазон 2700-2750 пунктов - Промсвязьбанк

Учитывая глобальную конъюнктуру, индекс Мосбиржи во вторник продолжит снижаться и перейдет в диапазон 2700-2750 пунктов, говорится в обзоре Промсвязьбанка. В случае ухудшения ситуации на мировых рынках в ближайшие торговые сессии, а также из-за предстоящих дивидендных отсечек возрастает риск теста сверху уровня 2700 пунктов, отмечают специалисты банка.