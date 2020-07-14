Корпоративные факторы окажут повышенное влияние на рынок акций в ближайшие дни - ИК "Велес Капитал"

Угроза новых жестких ограничительных мер в США становится все более реальной, что нельзя назвать позитивным сигналом, тем не менее, на данный момент снижение рынка нефти и американских индексов носит не более чем коррекционный характер, а о панических продажах речи не идет, отмечает в комментарии "Алор Брокер" аналитик Елена Кожухова. Последнее, по ее мнению, будет сдерживать пессимизм и на российском рынке акций, повышенное влияние на которые в ближайшие дни окажут корпоративные факторы, говорится в комментарии. Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник - 2700-2800 пунктов.