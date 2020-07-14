Снижения котировок нефти к $40/барр. исключать нельзя - "Алор Брокер"

Нефть находится под давлением ожиданий решения стран ОПЕК+ в среду об уровне добычи в августе, отмечает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Наиболее вероятно, что картель придет к решению увеличить квоты добычи на 2 млн баррелей в сутки. Учитывая отсутствие прогресса в снижении темпов распространения коронавируса, эта нефть вполне может стать "лишней" на рынке. Поэтому снижения котировок к 40 долларам за баррель исключать нельзя", - пишет он в комментарии компании.