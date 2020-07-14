Доллар/рубль во вторник попытается закрепиться выше отметки 71 руб./$1 - "Алор Брокер"

Пара доллар/рубль во вторник будет пытаться закрепиться выше отметки 71 руб./$1 на дешевеющей нефти, сообщается в комментарии "Алор Брокер". Некоторую поддержку рублю окажет рост интереса к ОФЗ после заявлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о большой вероятности снижения ставки на ближайшем заседании совета директоров регулятора. Других поводов для укрепления рубля главный аналитик компании Алексей Антонов пока не видит.