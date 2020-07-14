Ренессанс Капитал поднял оценку бумаг стальных компаний РФ на 4-24%, в фаворитах Evraz и ММК

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Так, для акций Evraz прогнозная стоимость была повышена с 5,7 до 5,9 фунта стерлингов за штуку, для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) - $10,5 до $11,3 за штуку, для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) - с $14,5 до $16,3 за штуку, а для депозитарных расписок "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) - с $19,1 до $23,6 за штуку.

Рекомендация "покупать" была подтверждена для всех бумаг компаний. Фаворитами аналитиков являются Evraz и ММК.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Evraz (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 5,9 (текущая цена - 3,05), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ММК - 11,3 (текущая цена - 6,95), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Северсталь - 16,3 (текущая цена - 12,45), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НЛМК - 23,6 (текущая цена - 19,27), рекомендация - покупать.